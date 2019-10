La 19ème édition du Forum de l’Ecole Polytechnique s’est tenue, mercredi 22 octobre, sur le thème de l'”Intelligence Artificielle (IA) : Opportunités, enjeux et défis en Tunisie”. Pour Maher Gassab, chef de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui présidait la session, “l’intelligence artificielle est un ensemble hétéroclite de concepts et de techniques tendant à simuler l’intelligence humaine, plutôt qu’une discipline autonome constituée”.

Il a ensuite fourni quelques chiffres révélateurs de ce qu’il considère comme étant “une belle dynamique de recherche en IA et en TIC en Tunisie qui compte 60 laboratoires de recherche, 15 unités de recherche, 3 centres de recherche, 500 enseignants chercheurs du corps A, 1 100 enseignants chercheurs du corps B, 1600 doctorants, 400 publications indexées (en 2018), 10 écoles d’ingénieurs et trois technopoles.

Il a dans ce sens fait savoir que 10 projets ont été acceptés au programme européen Horizons 2020 pour une levée de fonds totale de 2,6 millions d’€, ajoutant que l’IA est une discipline qui va s’imposer de plus en plus et va révolutionner des métiers, en fera émerger de nouveaux et fera disparaître d’autres”. “L’IA n’est pas la solution miracle, il faudra dompter cette technologie pour la mettre au service de l’humain”, a-t-il averti.

Ceci étant, Gassab estime que de par le caractère encore “imprécis et approximatif de l’IA”, cette discipline pose des problèmes d’éthique dans plusieurs de ses champs d’application, expliquant que l’implication des sciences humaines (Philosophie, anthropologie et sociologie) dans la conception de cette technologie. “Mieux encore, il s’agit d’intégrer ces disciplines, tout comme l’éthique dans la formation de nos ingénieurs dans le cadre de la réforme des régimes d’études et de la recherche”, conclu Gassab.