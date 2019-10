La sécurité repose sur 3 principes fondamentaux, regroupé au sein de la triade Confidentialité – Intégrité – Disponibilité. Et c’est parce qu’elle fait bon usage de ces principes que Numeryx a aussi bonne presse en France et peut se prévaloir de références de qualité telles dans les secteurs automobile (Renault), aéronautique (Airbus), retail (Carrefour), administration française (la Poste et le ministère de l’Intérieur), transport (RATP) et télécommunications (Orange et Bouygues).

Des marques de fabrique qui ne peuvent que plaider pour le déploiement de cette firme à l’international et en premier en Tunisie, pays d’origine de Mondher Ayadi, PDG et fondateur de Numeryx fondée à Montigny le Bretonneux.

Mondher Ayadi, qui a déclaré lors du lancement officiel de Numeryx Tunisie, jeudi 17 octobre 2019, que sa firme est devenue un groupe assez actif entre les 2 rives de la Méditerranée. «Ses performances professionnelles et opérationnelles s’affirment de plus en plus grâce à notre volonté d’aller de l’avant que ce soit en termes de conseils ou de recherches et développement à travers des approches innovantes dans le domaine de la cybersécurité et aussi dans celui de l’internet des objets. Nous sommes des acteurs actifs dans la transformation digitale et nous accompagnons nos clients à ce niveau-là».

Parmi les grandes réalisations de Numeryx figurent les solutions apportées aux secteurs automobile, télécoms, énergie et transport. «En France, nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par le ministère de l’Intérieur pour travailler sur une plateforme qui gère le parc automobile de la gendarmerie nationale ; un projet sur lequel nous avons travaillé pendant 3 ans et que nous avons livré en avril 2019», a précisé M. Ayadi.

Pour l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, invité à l’occasion, la bonne surprise est que le siège du Numeryx est très professionnel, parce que ça ne devait pas être le cas ? (sic). Il s’est toutefois rattrapé en affirmant qu’investir en Tunisie est une bonne idée. «Car ce pays est en train d’avancer et de se construire».

Le diplomate français a également profité de l’occasion pour rappeler aux artisans de la campagne anti-exploitation française de la Tunisie que son pays ne profite d’aucune richesse provenant du sous-sol tunisien, mais que «nous sommes en train de construire une intelligence collective des deux côtés de la Méditerranée».

Une intelligence collective parfaitement illustrée par la présence de Numeryx sur le sol tunisien. Une firme qui œuvre, à travers tous les moyens et les outils technologique qu’elle maîtrise et qu’elle développe, à assurer la sécurité informatique des grandes entreprises et institutions et garantir que leurs ressources matérielles ou logicielles sont uniquement utilisées à bon escient et dans leur intérêt.

Numeryx, aujourd’hui acteur majeur de la French Tech, a donc choisi la Tunisie comme destination de développement. Numeryx, dont les performances sont reconnues sur l’hexagone, est déterminée à faire profiter de son expertise technologique affirmée, les marchés tunisiens et africains avec une attention particulière pour les grands comptes et établissements publics, qui ont besoin d’être accompagnés.

Fidèle à son ADN, Numeryx s’est fixé pour objectif de proposer à ses clients des solutions répondant aux enjeux de demain. Le plan d’investissement stratégique en Tunisie commence par un local au Centre Urbain Nord de 470 m² qui accueillera, pour la première année, une cinquantaine de collaborateurs tunisiens avec pour objectif de passer à 300 d’ici 2024.

Numeryx offre un accompagnement de projets par des talents, le conseil, la transformation digitale, SI & SE, l’infra & outsourcing et l’infogérance. Mais pas seulement, elle compte affirmer sa présence dans l’écosystème R&D riche d’une expérience prouvée en France avec le laboratoire INRIA.

Elle ambitionne de tisser des liens R&D avec les universités et les laboratoires en Tunisie. Une première convention sera signée le 17-10-2019 avec l’école SUP’ COM Tunis. Et à l’ère où la cybersécurité est au cœur de toutes les attentions, Numeryx a signé une convention avec SQY Cub.

Il revient aujourd’hui à Haythem Tebourbi, DG de Numeryx Tunisie, d’assurer le développement de la firme et de la positionner au firmament des entreprises high tech du Sud de la Méditerranée.

Dans un monde globalisé où la transmission du savoir se fait à travers des passerelles virtuelles, tout le monde peut prétendre à la maîtrise de la science, du savoir et de la technologie, il suffit d’avoir la foi. Foi dans les compétences, l’imagination et la créativité, d’avoir la capacité et la volonté de gérer les flux de connaissances pour renforcer le capital de compétences et le savoir-faire de toutes les parties prenantes.

Les dirigeants de Numeryx ont la foi en eux et en la Tunisie, un site où tous les éléments sont réunis pour un développement soutenu et réussi ; tous les espoirs sont permis et toutes les ambitions sont réalisables.

A.B.A