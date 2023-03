En matière de technologies, les choses vont vite, parfois même très vite. C’est le cas notamment dans le domaine de l’automobile.

Hyundai Doosan Infracore (HDI), qui a déjà «… finalisé le développement de son moteur à combustion interne à hydrogène et conçu son prototype », veut maintenant aller dans la production en série, et ce d’ici à 2025, rapporte le site spécialisé h2-mobile.fr.

Ledit moteur fait partie de la nouvelle catégorie des “H2 ICE” –pour Hydrogen Internal Combustion Engine-, et sa capacité est de 11 litres alimenté par de l’hydrogène, pouvant «… générer une puissance de 300 kW (402 chevaux), ainsi qu’un couple de 1700 Nm à 2000 tours par minute », explique HDI. Avec un avantage de taille : « il s’avère 25 à 30 % plus économique qu’un système reposant sur des piles à combustible ».

Le responsable de la branche Motorisation chez HDI, Kim Joong-soo, explique : « Notre nouveau moteur à combustion interne à hydrogène est destiné aux véhicules commerciaux et effectuant de longs trajets (camions, bus, engins de chantier…), ainsi qu’aux générateurs d’électricité de taille moyenne ou grande ».

Voilà qui pourrait bien intéresser le marcher tunisien si toutefois le concessionnaire de la marque coréenne en Tunisie décidait de l’importer. Et on peut compter sur monsieur Mehdi Mahjoug et ses équipes…

En attendant, Hyundai Doosan Infracore va dévoiler son prototype de moteur à combustion interne alimenté à l’hydrogène dans les prochains mois. Par la suite, il «… le testera à grande échelle en 2024, avant de le produire en série l’année suivante ».

Et pour en accélérer la commercialisation et réduire les coûts, « l’entreprise s’appuiera sur sa technologie et sur ses installations actuelles en matière de motorisation ».

C’est pour toutes ces raisons que nous disons en début de notre article qu’avec les technologies toute peut aller très vite parfois.