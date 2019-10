Au vu de la confusion ambiante, l’abstention atteint un niveau record. Selon vous les Tunisiens sont-ils en proie à un sentiment de désenchantement ou de désarroi?

Ni l’un, ni l’autre. Selon moi, l’abstention est peut-être une forme de démission. Ce serait un renoncement et pas un désenchantement. Mais c’est aussi une liberté. Les Tunisiens se retirent du jeu. Ils ont le sentiment, dans leur majorité, que les règles du jeu ont été falsifiées par l’emprisonnement d’un candidat. Donc ils ne veulent plus jouer. Un peu comme les sportifs quand ils sont dopés et disqualifiés.

Il y a un dopage invisible et insaisissable du jeu qui fausse les règles, sans qu’on sache exactement où se situe la machination. Si les joueurs trichent, les spectateurs n’ont plus envie de regarder la compétition. Pareil en politique. Une compétition où les dés sont pipés n’intéresse personne. Quand les gens se sentent victimes d’une tromperie, et c’est ce qui s’est passé pour ces élections, ils s’abstiennent majoritairement de voter.

L’emprisonnement d’un candidat est une grave tromperie qui décourage tout le monde. On vit l’élection comme un simulacre. C’est ce péché originel qui fait qu’un processus électoral dont les règles sont transgressées est regardé comme un processus « corrompu » ou plutôt « dépravé ».

La dépravation (concept rousseauiste) est un phénomène moral, pas matériel. On peut être parfaitement « clean » matériellement, mais dépravé moralement. La politique ressemble à une diversion du réel. Derrière le mot démocratie, il y a un monde occulte de rapports de forces inégaux qui échappe à tout le monde, une sorte de dynamique obscure qu’on ne maîtrise pas vraiment, qui nous tire vers l’inconnu, ou vers des résultats absurdes ou inattendus.

La passivité politique de ceux qui ne votent pas n’est jamais complètement passive, c’est aussi l’expression d’une liberté. Hannah Arendt disait que la plus grande des libertés politiques, c’est aussi celle de ne pas en faire.

On a répandu l’idée que la classe politique est gagnée par la corruption et qu’il ne sert à rien de voter, poussant les électeurs à s’abstenir. Un quelconque parti politique serait-il derrière cette manipulation malveillante ?

Je ne crois pas beaucoup à l’idée que l’on a téléguidé les électeurs, même si comme je l’ai dit, il y a toute une action souterraine de courants divergents qui peuvent utiliser des moyens divers pour parvenir à leurs fins. Les Tunisiens flairent une falsification générale, dans laquelle tout le monde est concerné sans qu’on puisse désigner un responsable.

Si par exemple vous allez voter quand vous savez qu’il y a eu tricherie, d’une certaine manière, vous participez à ce simulacre, à cette tricherie. Mais si vous vous abstenez, ironie du sort, vous participez aussi à cette tricherie, en favorisant le camp de ceux qui ont triché, puisque vous leur laissez le terrain entièrement libre.

Car voter, c’est sanctionner, et pas seulement récompenser. Ne pas voter est une forme de révolte négative. Ma position personnelle est qu’il faut quand même voter, même si tout n’est pas transparent, car au-delà de tout ce qu’on ne nous dit pas, de ce qu’on ne sait pas, de ce qui se passe dans les coulisses, quand on vote, on oblige les candidats à sortir dans la lumière, à se montrer. Quand on s’abstient, on les laisse dans l’ombre.

C’est plus de la moitié de la population qui se détourne du processus électoral. On aurait perdu le sens de la cause nationale ?

Je ne sais pas si celui qui vote est plus patriote que celui qui ne vote pas. On ne doit jamais juger du patriotisme de tel ou tel. C’est comme pour la religion. On ne peut pas dire qu’un tel est plus près de la religion parce qu’il fait ses prières, que tel autre qui ne la fait pas. Le geste électoral est une forme de recueillement devant l’urne, qui contient un vœu d’idéal.

Mais ne pas se rendre aux urnes ne signifie pas qu’on n’a pas d’idéal. Cela signifie que ceux qui prétendent incarner cet idéal ne nous représentent pas vraiment, et qu’on ne leur donne pas notre voix. Comment savoir si les abstentionnistes se sont déconnectés du sentiment national ou n’en ont pas une idée plus haute ? N’étant pas abstentionniste, je ne saurais en juger.

Cependant, j’ajouterai que l’abstention est à prendre au sérieux et que c’est une posture aussi politique que les autres, mais non partisane. Encore une fois, faisons un parallèle avec la croyance. La philosophe Simone Weil disait qu’il y a des formes d’athéisme qui sont plus proches de l’idée de Dieu que la croyance elle-même.

Au bout du compte, que nous a apporté la révolution ?

La liberté, incontestablement ! Et….ses avatars aussi, hélas. Et là, je cite, l’agitation, l’anarchie, le désordre, enfin l’irrationnel. La liberté n’est pas toujours raisonnable, loin s’en faut. La liberté peut produire beaucoup de dégâts. Elle comporte des risques. Il faut accepter les risques de la liberté, c’est ça la difficulté, la gageure de la démocratie.

La liberté n’est pas seulement jouissance, elle est aussi souffrance, épreuve, adversité des autres, animosité, inimitié, combat, échec, haine, etc. D’où les déceptions qu’elle entraîne.

Il n’y a pas que les bons sentiments en démocratie. Sinon, tout serait très facile.

L’intelligence politique consiste précisément à endiguer au maximum les risques de la liberté, sans toucher au principe de liberté. Cela demande beaucoup de sagesse et de maturité. Mais je sais qu’on ne peut pas supprimer ces risques. C’est évidemment un moindre mal par rapport à l’absence totale de liberté.

Sommes-nous tous en liberté provisoire ?**

La liberté est le souffle de l’existence, mais tout en étant si précieuse, elle n’en est pas moins exposée, en permanence, aux défauts de la condition humaine elle-même. Je ne suis pas sûre du tout que les textes de loi lui garantissent une protection absolue. Ce n’est pas parce qu’on a une Constitution juste que l’injustice va être abolie.

Voyez, un des candidats à l’élection présidentielle a été en état d’arrestation et empêché de faire campagne. C’est un précédent inquiétant pour les futures élections. Par conséquent, même la liberté d’être candidat n’est pas totalement assurée.

La société doit rester vigilante pour résister à l’arbitraire et préserver ses libertés. C’est une mobilisation permanente de la démocratie.

J’irais plus loin et je pense que même dans les démocraties avancées, l’idée de vivre ”sans liberté” se profile comme une hypothèse de plus en plus plausible. L’ennui, c’est qu’on peut restreindre la liberté au nom du Bien. Nabil Karoui a été arrêté au nom de la « lutte contre la corruption ». Je rappelle un fait historique, le thème de la corruption, dans les années 30 de l’entre-deux-guerres, était un thème majeur des doctrines fascistes, celle de Mussolini par exemple. Cela lui permettait de persécuter ses adversaires et même de les assassiner.

On peut toujours arrêter et réprimer son concurrent au nom de la lutte du bien contre le mal. Avant la Révolution, les candidats démocrates étaient empêchés de concourir au nom de la défense de l’Etat et de l’unité de la nation. A chaque législature, on peut trouver des prétextes pour fausser une course électorale. Les communistes l’ont fait au nom de la lutte des classes. Les religieux peuvent le faire au nom d’un texte sacré, etc.

Les nazis au nom de la pureté de la race. Le pouvoir peut justifier l’arbitraire par toutes sortes de raisons morales, pureté, doctrine idéologique, intérêt de classe, etc. Une vraie démocratie doit empêcher justement ces déviations. Souvent ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas résister au désir de le conserver, même quand l’opinion publique leur devient défavorable. Qu’est-ce qu’une dictature, sinon une technique de conservation du pouvoir, en dépit de la volonté de la majorité.

La démocratie est le système où celui qui est minoritaire doit accepter de partir. S’il n’accepte pas, s’il considère que les gens se trompent quand ils se donnent un autre projet, qu’ils sont dans l’erreur, que c’est lui qui a raison et que le peuple ne sait pas discerner le bien, et bien c’est ce qu’on appelle la « raison du plus fort ». La démocratie n’est pas la raison du plus fort, au contraire, c’est donner droit à la raison du plus faible.

On prête à certains partis politiques l’idée de faire pression sur les juges, comme dans le cas de Nabil Karoui. L’indépendance de la justice est-elle en sursis ?

L’important, c’est la neutralité des juges, davantage que leur « indépendance ». Je ne sais pas si, dans le cas d’espèce, il y a eu pression sur les juges, je n’en ai pas la preuve. Je le pressens comme tout le monde, mais je ne peux juger ce dont je n’ai pas la preuve. Je peux juste me poser la question de savoir si c’est une simple coïncidence, ou s’il y a beaucoup plus…Je peux supposer un acte prémédité, ou une machination, je ne peux pas le démontrer.

Car ce qui nous est dissimulé est souvent bien plus décisif que ce qui nous est montré, mais on ne le voit pas. En revanche, je me demande si les juges, d’une certaine façon, ne penchent pas comme tous les mortels du côté de leur idéologie politique, même inconsciemment. Tous, nous le faisons plus ou moins, mais nous ne sommes pas juges, nous ne tenons pas la vie ou la liberté des autres entre nos mains. C’est ça la véritable question de l’indépendance des juges. C’est leur capacité, dans leur mission de rendre la justice, de s’abstraire de leurs propres penchants politiques. Ce n’est pas si facile.

La tentation est toujours grande de se servir de la balance pour sortir le glaive, et d’agir injustement au nom de la Justice. Le tout est d’arriver à ce que les juges se détachent de leurs idées politiques quand ils rendent le droit. Leur liberté intérieure doit les aider à se séparer des opinions qui leur sont chères et de rendre leurs verdicts hors l’influence des idéologies qui animent le débat public.

Il y a un retour en force du débat idéologique. Faut-il s’en inquiéter ?

Tout est idéologie, en politique. Même le choix patriotique est sous-tendu par une croyance idéologique, c’est vous dire. Ce qu’il faut éviter, c’est que cette idéologie ne devienne totalitaire, c’est-à-dire ne prétende à la suprématie sur les autres. Par exemple, il y a des politiques ou des technocrates qui vous disent qu’ils n’ont pas d’idéologie. C’est complètement faux. Dire qu’on n’a pas d’idéologie, c’est déjà dire qu’on en a une.

Par exemple, les politiques qui se disent indépendants croient qu’ils le sont. Ils veulent le pouvoir, mais ils se disent indépendants. Or, dès l’instant où ils se lancent à la conquête du pouvoir, ils appliquent tous les procédés et les techniques idéologiques de conquête du pouvoir. La notion d’indépendance en politique est une fiction, une imposture. Quoi que vous fassiez, vous êtes d’un côté ou de l’autre, conservateur, avant-gardiste, extrémiste, peu importe, vous appartenez à un courant politique, vous n’êtes jamais indépendant.

La société civile est de plus en plus présente et active dans la vie politique. Qu’en pensez-vous ?

Je constate que tous les groupements occultes et mal definis se réfugient dans les « ONG » et la société civile. C’est vrai des anarchistes, des « indépendants », des sponsorisés, des lobbies, des ligues, des fronts, des missions d’observation, des laïcs, des anti-laïcs, etc… La société civile est un monde opaque qui va de l’extrémisme violent (les groupes radicaux sont aussi la société civile) aux bons sentiments des droits de l’homme qui souvent cachent des intérêts de domination et de contrôle. On ne sait ni qui les finance, ni qui les dirige vraiment. C’est une nébuleuse.

La société civile croit qu’elle est plus morale que la société politique, mais c’est faux. Souvent elle l’est moins. La vie politique est animée par des partis dont l’orientation est claire et définie. On peut ne pas y adhérer. Tandis que la « société civile » met en avant sa moralité ou sa vertu, et vous oblige à penser et à croire comme elle.

Elle met en avant ses valeurs sans que vous sachiez qui est derrière cette opération de communication, quelles sont ses vraies finalités, ses buts, etc. Je me méfie de plus en plus de ceux qui se présentent comme les porte-paroles de la société civile, comme ses « inspecteurs » de vertu en quelque sorte. Ainsi, quand des membres d’associations se présentent aux élections, je considère que c’est une falsification.

D’ailleurs, ils échouent la plupart du temps. Car, contrairement aux partis, on ne sait pas de quelle idéologie ces associations relèvent. Elles ne le disent pas. Mais au fond, elles se présentent comme un parti qui veut conquérir le pouvoir, tout en disant hypocritement qu’elles n’aiment pas les partis, et sans vous donner toutes les garanties et les avantages politiques d’une structure partisane.

Une association ne peut en aucun cas être un instrument de conquête du pouvoir. Pour ce faire, elle doit au préalable se transformer en parti. Autrement, je trouve que c’est très dangereux. Je constate que les ONG et les associations s’immiscent dans le champ politique en cherchant à le dissimuler. Et ce n’est pas acceptable.

En politique, il faut agir au grand jour et l’ONG ou l’association qui est tentée par la politique doit se changer en parti, c’est-à-dire avouer aux yeux de tous qu’elle est à la conquête du pouvoir. Quand on prétend à des postes de représentants du peuple, on doit accepter les contraintes de la vie publique d’un parti. Une association n’a pas pour vocation de conquérir le pouvoir, mais de servir la société.

Est-ce que le regain actuel de radicalité islamiste et le communautarisme menacent la république ?

Le communautarisme est un concept collé à une réalité française, qui a vu surgir dans le paysage social une autre religion que la religion chrétienne et en a été déstabilisée. La Tunisie, pour sa part, n’est pas concernée par ce phénomène étant donné qu’elle connait une uniformisation religieuse depuis l’indépendance.

Le communautarisme s’exprime dans un contexte de diversité religieuse ou nationale, ethnique, etc. Nous n’avons plus ni de communauté juive, ni de communauté chrétienne. Ceci étant dit, on n’est jamais à l’abri du sectarisme, du chauvinisme, ou du racisme même à l’intérieur de sa propre communauté. Il n’y a pas de doute, il faut protéger les acquis républicains, il convient de les tenir à l’écart du chauvinisme et du sectarisme.

Le danger des périodes d’appauvrissement et de dégradation des conditions de vie, c’est la montée du chauvinisme, du racisme, des extrémismes qui cherchent la cause de leurs maux dans l’étranger, l’ennemi extérieur, la mécréance, etc.

Le scrutin présidentiel sera le test de vérité pour savoir jusqu’à quel degré de tolérance ou d’intolérance notre société peut arriver. La persécution par emprisonnement et par lynchage moral de l’un des candidats est un détournement grave et inquiétant du processus démocratique. Mais paradoxalement, le débat entre les deux candidats a été plus rassurant car il a été digne et civilisé. C’est un moment fondateur important.

Le courant islamiste est très critique sur l’Etat de l’indépendance. Une menace future, pour la république ?

L’Etat de l’indépendance a usé d’une discipline forcée. De mon point de vue, il a brimé la manifestation du religieux sur la scène publique. Il a escamoté le sacré religieux en imposant le sacré républicain articulé autour d’un modèle social nouveau où l’éducation, la santé, le sens civique et la citoyenneté étaient les nouveaux idéaux. Cela s’est fait, dois-je le rappeler, dans les années 60, période dans laquelle le religieux était en régression partout dans le monde, dans le triomphe des idéologies de gauche. On pouvait parier sur la construction d’une morale laïque en remplacement de la foi religieuse.

Cette substitution contraignante n’a pas résisté au temps. En effet, la révolution a remis au premier plan l’affect religieux. Désormais je crois que le socle républicain devra s’accommoder du retour de la mémoire religieuse. Je reconnais que cela comporte certains risques qui peuvent aller jusqu’à de graves divisions. En Algérie, cela a entraîné une guerre civile terrible. La non-maîtrise des passions religieuses en politique a souvent des résultats tragiques.

Afin d’éviter un clash violent, et de contenir la radicalité faut-il garder le consensus ?

Je préfère le compromis historique au consensus. C’est ce qui bannit l’exclusion. Mais c’était en 2014, à un moment crucial où les tensions avaient atteint un point de non retour et où les personnalités anti-islamistes comme Chokri Belaïd étaient assassinées. Associer les islamistes à la direction politique les « compromet » d’une certaine manière et montre la limite de leur pensée politique. C’est aussi ce qui pourrait atténuer le sentiment de radicalité par le principe de réalité.

Au contact de la vie concrète, les citoyens se rendent compte que la religion n’a pas de solution réelle pour soulager les souffrances matérielles des gens et mener efficacement la gestion du pays et des affaires publiques vers la prospérité. Même les « modernes » n’y sont pas vraiment arrivés. En réalité, la cohabitation a érodé les bases électorales d’Ennahdha. Leurs sympathisants se sont rendus compte qu’Ennahdha n’est qu’un parti politique comme les autres et que s’il n’était pas en mesure de leur offrir le bien-être espéré et de tenir ses promesses, ils iraient chercher leur bien ailleurs.

Le fait d’associer Ennahdha au gouvernement des choses et non pas des âmes, désacralise leur discours et marque leur chute dans le temps de l’histoire. Ils perdent leur aura, leur vertu, leur ascendant, leur angélisme. Ils ne peuvent plus se réclamer d’une morale supérieure. L’islam, en devenant politique, quitte son absolu et devient une idéologie profane soumise à l’échec et à l’erreur. Paradoxalement le fait que les islamistes soient au pouvoir est le signe de la désacralisation du religieux dans le politique. C’est pourquoi, aujourd’hui, en 2019, je pense au contraire que, étant majoritaire aux législatives, les islamistes doivent gouverner seuls. Ils ne faut pas s’associer à eux, il ne faut pas leur servir de paravent. Il faut leur laisser le poids entier de la responsabilité, et subir la critique populaire s’ils exercent mal la mission qui leur a été confiée.

Comment expliquer que l’on n’arrive toujours pas à séparer l’état de la religion ?

En la matière, on est victime d’une confusion. On a séparé l’Etat de la religion. Toutefois on ne parviendra jamais à séparer la religion de la société. Examinez notre langue parlée, vous verrez qu’il n’existe aucune formule d’expression dans la bouche des gens, dans leurs relations de civilité, dans les grands événements de la vie, qui ne soit d’inspiration religieuse.

Toutes nos formules de politesse et d’échange, tout possède une intonation liée à la croyance, à l’existence d’une vie surnaturelle. Sans cette coloration quotidienne, les Tunisiens se sentiraient déracinés. Et c’est le cas des daechiens. La croyance religieuse peut être utilisé par les fanatiques, mais dans la vie quotidienne, elle est un facteur de pacification et même de poétisation de la vie sociale.

C’est à ce prix qu’on pourra ”tunisifier” la pensée islamiste ?

Il y a de cela. Les associer à la direction des affaires publiques les met à l’épreuve des défis matériels, de sorte qu’ils soient obligés d’adapter leur pensée aux critères de la citoyenneté moderne. Ils ne peuvent pas faire autrement.

Y a-t-il un risque pour la Tunisie de glisser vers une république islamique ?

Non, je ne crois vraiment pas. C’est un fantasme. Les islamistes comprennent peu à peu que ça ne marchera pas, et qu’ils rencontreront toujours une grande résistance. La résistance des Tunisiens à l’islamisme vient de l’intérieur de leur piété, de leur tradition elle-même. C’est ce que l’islamisme a découvert et il ne s’y attendait pas. Il est étonné qu’on puisse voter contre eux, et ils sont obligés de jouer le jeu.

Maintenant qu’ils ont la majorité, il faut que la minorité anti-islamiste exerce tous ses droits d’opposition, au parlement et dans la société. Par contre, il y a un risque de fascisation politique de certains courants, liée au regain d’extrémismes sectaires, chauvins, ou carrément racistes. Et cela peut donner lieu à de nouvelles formations para-religieuses démagogiques et agressives plus dangereuses que le vieux parti islamiste traditionnel.

Hélé Beji est écrivain, auteur de nombreux ouvrages , dont des essais philosophiques et politiques notamment “Le désenchantement national”

** Titre d’un film italien réalisé par Damiano Damiani.