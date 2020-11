La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve Etats (pays), économies, entreprises et personnes physiques partout dans le monde. Le seul remède était –et est encore- le confinement. Celui-ci a fait apparaître, aussi bien en Tunisie qu’ailleurs dans le monde, l’importance de la digitalisation pour un développement durable et à long terme de notre société et de notre économie.

Cette crise exceptionnelle, par sa dimension et par son impact sur notre futur, a eu pour effet une large prise de conscience de l’importance d’une accélération de la digitalisation ou de la transformation digitale de notre organisation, de notre administration et de notre vie au quotidien.

Ainsi, certains projets qui étaient jusque-là au stade de la réflexion ont été activités, certains ont vu leur application publiée (cas de l’identifiant unique, de la facture et de la signature électronique).

La banque digitale, le e-Commerce, les services en ligne ont pu bénéficier d’une exceptionnelle opération de promotion en cette période de confinement.

Alors quels enseignements devons-nous en tirer? Que restera-t-il de cette expérience de confinement? Quelles sont les pistes pour une meilleure intégration du digital dans nos activités professionnelles, dans nos relations avec l’administration publique et dans notre vie de tous les jours?

C’est à toutes ces questions et bien d’autres que notre HS « Transformation digitale : l’effet accélérateur de la Covid-19 » tente d’apporter quelques éléments de réponse.

Un véritable débat a réuni des ministres, des chefs d’entreprise, des responsables sectoriels, des spécialistes et des experts dans le domaine des technologies de la communication en général, et dans celui de la digitalisation en particulier. Tous sont d’accord sur un point: désormais la transformation digitale -ou digitalisation- et son accélération deviennent indispensables.

