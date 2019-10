Cent-vingt-huit (128) infractions économiques ont été relevées, jeudi 10 octobre, suite à une campagne de contrôle effectuée par la Direction régionale du commerce de Tunis au niveau des marchés municipaux et des commerces de la ville de Tunis et ses environs.

Lors de cette campagne menée en collaboration avec la police municipale de Tunis et le district de sécurité nationale de Carthage, 548 opérations de contrôle ont été menées et ont ciblé les marchés et commerces de Bab El Fella, Sidi El Bahri, Cité Ezzouhour, Sidi Hassine, Cite Ibn Khaldoun, El Aouina et Cité Taieb Mhiri, selon le directeur régional du commerce de Tunis, Sami Bejaoui.

Les infractions soulevées portent notamment sur l’augmentation illégale des prix, l’absence de factures d’achat, le non respect des procédures relatives aux produits subventionnés, la vente conditionnée, la fraude de pesage, le manque d’hygiène, a-t-il dit.

Les opérations de contrôle menées ont aussi permis de saisir 11,5 tonnes de farines subventionnés, 120 kg de pommes de terre destinées à la friture, 12,5 kg de fromages et 75 paquets de cigarettes.

Selon un communiqué du ministère du Commerce, 12 décisions de fermeture de locaux commerciaux relevant du marché central de Tunis et des marchés de La Marsa, El Aouina, Cité El Khadhra et Cite Ibn Khaldoun, ont été émises.

Les campagnes de contrôle se poursuivront au niveau de tous les marchés et les commerces pour lutter contre les pratiques frauduleuses et monopolistiques, a aussi indiqué le directeur régional du Commerce, cité par le même communiqué.