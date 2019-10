La ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, plaide pour le respect du calendrier de réalisation des projets et programmes de son ministère, de les évaluer et de les promouvoir. C’était lors d’une réunion périodique tenue jeudi 10 octobre, avec plusieurs directeurs généraux relevant de son département.

Cette réunion a été consacrée à l’examen des dossiers prioritaires, tels que la restructuration du département, la préparation d’un guide procédural pour hisser l’employabilité, l’état d’avancement du nouveau site web du ministère, l’évaluation de l’inscription à distance pour l’accès aux centres de formation professionnelles pour la session de septembre 2019, l’avancement de la stratégie mise en œuvre par l’agence tunisienne de l’emploi et du travail indépendant à l’horizon 2030,qui sera annoncée prochainement.

Elle a également porté sur le suivi des grands dossiers du ministère, notamment la stratégie nationale de l’emploi, l’avancement des projets de réforme du système national de formation professionnelle et le plan d’exécution de la stratégie nationale de l’initiative privée.