Six décisions émises par le ministère des Affaires étrangères relatives à l’organisation du 18e sommet de la francophonie viennent d’être publiées dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Le Sommet de la francophonie aura lieu, pendant la 2e semaine du mois de novembre 2020 en Tunisie. Cet événement coïncide avec le 50e anniversaire de la création de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Selon un communiqué rendu public mercredi par le ministère des Affaires étrangères, ces décisions consistent en la création de six unités dans la cadre du comité exécutif chargé des préparatifs du sommet.

Il s’agit d’une unité d’information et de communication, d’une unité de sûreté, d’une unité de protocoles et des relations publiques, d’une unité de direction et des finances, d’une unité logistique et d’une unité de santé.

Ces décisions interviennent en application du décret gouvernemental n°2019-428 portant organisation du comité national d’organisation du 18 e Sommet de la francophonie.

Ce comité est présidé par le ministre des Affaires étrangères. Il regroupe des représentants de tous les départements ministériels. Il est également composé de plusieurs commissions chargées des différents aspects relatifs au Sommet, comme le transport, etc…