Le Fonds TASDIR+, en partenariat avec la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise, a organisé, le mercredi 02 octobre 2019 à la Maison de l’Exportateur, un atelier d’information avec les femmes chefs d’entreprises tunisiennes.

Plus d’une soixantaine de dirigeantes d’entreprises de différentes activités ont pris part à l’événement. Ce dernier avait pour but d’éclairer les femmes managers sur le programme TASDIR+, son 4ème Appel à Candidatures qu’il vient de lancer et son mode d’accompagnement au profit des entreprises qui s’orientent vers l’exportation et la diversification des marchés. Le but étant de booster les entreprises qui sont prêtes à se positionner durablement sur les marchés internationaux aussi bien par l’implantation dans les pays cibles que par l’export direct.

Leila Belkhiria, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise, en remerciant le Fonds TASDIR+ pour son initiative a confirmé tout le potentiel existant au sein des entreprises membres de son association. Un grand nombre d’entre-elles qu’elle connait possèdent les aptitudes techniques en termes de management et de qualité de produits et services offerts pour se positionner avantageusement sur le secteur de l’exportation.

Riadh BEZZARGA, directeur coordinateur du Fonds, a tenu à féliciter la Chambre pour la qualité des présents et pour le nombre d’entreprises participantes qui avoisine les soixante. Plusieurs secteurs sont représentés don notamment ceux de l’agriculture, l’artisanat, le consulting, les nouvelles technologies, la décoration & design, l’enseignement supérieur privé et le textile.

Le directeur coordinateur a par la suite présenté le mode de fonctionnement et d’appui de TASDIR+ et de son 4ème Appel à Candidatures lancé sous le thème « La Conquête des Marchés Extérieurs ». Il a souligné à cet effet que le programme tout en restant comme Pilote pour le gouvernement tunisien et ayant opté pour la transparence totale et son évaluation rigoureuse a opté également pour plus de facilité et d’ouverture.

En effet, le Fonds TASDIR+ a davantage facilité l’accès à son programme et donner plus de moyens à l’entreprise pour développer des Business Plans conséquents sur les marchés extérieurs.

M. BEZZARGA a par ailleurs souligné l’étroite collaboration qui s’est créée avec la Chambre avec des programmes collaboratifs riches réalisés et des résultats fructueux et encourageants qui seraient de parfait exemple pour d’autre association.

Dans cette perspective, le directeur coordinateur a signalé que le présent événement constitue le 3 de l’année avec un premier réalisé à Tunis au mois de janvier et le 2ème à Sfax. Une 4ème rencontre est programmée pour les femmes managers de Sousse le 18 octobre 2019.

Suite à ses rencontres, le Fonds TASDIR+ est passé de de l’appui de 49 entreprises dirigées par des femmes en janvier 2019 à 100 au mois de septembre dernier. Son ambition est de positionner 200 femmes managers sur les marchés internationaux.

Aussi et d’après le directeur coordinateurs, les études de l’année 2018 ont démontré que les entreprises appuyées par le Fonds et dirigées par les femmes réalisent de meilleures performances à l’export que les autres.

Pour mémoire, le Programme TASDIR+ est financé par la Banque Mondiale pour un montant global de 17 millions d’euros sur 5 ans et sera clôturé en décembre 2020.