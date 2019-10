L’UBCI lance la 2ème Edition du Challenge INNOVACT by UBCI, une compétition en équipes, associant étudiants et professionnels de la banque, autour de la conception de solutions bancaires innovantes.

Cette nouvelle édition vient conforter un concept créé en 2018 par la banque, qui avait vu la participation de 10 équipes et la consécration d’une solution de retraits DAB via smartphone, véritable coup de cœur du jury. Cette 2ème édition conforte l’ambition de l’UBCI de cultiver une relation pérenne d’échanges avec le monde étudiant dont la valeur ajoutée est appréciée, notamment en matière d’application des nouvelles technologies au contexte bancaire.

INNOVACT by UBCI s’adresse aux étudiants de grandes écoles et universités tunisiennes ayant un profil IT, Business ou Design.

Assistés d’experts de l’UBCI, les participants auront à réfléchir jusqu’au mois de novembre à des concepts nouveaux autour des trois thèmes suivants :

Améliorer l’expérience client

Renforcer la relation avec les clients

Privilégier le Positive Banking

Workshops et programmes de formation seront organisés au sein du « LAB4U », espace d’innovation de l’UBCI situé au Lac 2. Les équipes y seront conviées pour élaborer leurs projets depuis la phase d’idéation à sa concrétisation par un POC (Proof of Concept)

A l’issue de la phase de conception, le jury sélectionnera, lors du Pitch Day prévu le 20 novembre prochain, les trois équipes gagnantes qui remporteront jusqu’à 12000 dinars de dotations.

Selon Chokri Chrouda, Directeur de l’innovation, Marketing Etudes et Communication de l’UBCI, « Le Challenge INNOVACT s’inscrit dans une volonté de placer l’innovation au cœur de la stratégie de la banque. Il vise également à promouvoir l’engagement de ses collaborateurs en tant qu’acteurs de la stratégie de transformation de la banque en développant une démarche d’intrapreunariat. Les collaborateurs de la banque impliqués partagent ainsi leur expertise au sein d’une expérience collective innovante leur permettant de diversifier la pratique quotidienne de leur métier ».

Pour les étudiants participants, le Challenge INNOVACT est une occasion de disposer d’une expérience originale et d’une excellente référence auprès d’une banque d’envergure internationale, venant enrichir ainsi leur compétences et softkills et améliorer leur employabilité.