“Bourguiba”, dernier livre de Bertrand Le Gendre, essayiste et journaliste français, sera au cœur de rencontres-débats prévues du 7 au 12 octobre dans quatre villes tunisiennes.

Ce rendez-vous est organisé par l’Institut français de Tunisie (IFT) avec la complicité de la Librairie Clairefontaine, dans le cadre du cycle “ID’BA”, annonce l’IFT.

La tournée tunisienne de l’auteur le mènera dans les villes de Tunis, Bizerte, Sfax et Kairouan pour des rencontres, respectivement animées par Sobhi Bouderbala, Bechir Yazidi, Mustapha Trabelsi et Samir Karoui.

Après une série de rencontres organisées au mois de juillet dernier en Tunisie, Bertrand Le Gendre est de retour en Tunisie pour parler de son essai “Bourguiba” en une période clé de l’avenir politique du pays qui coïncide avec les élections législatives et présentielle.

L’auteur ouvre un important chapitre de l’histoire de la Tunisie moderne à travers la biographie du premier président de la République tunisienne de 1957 à 1987, Habib Bourguiba (1903-2000).

L’essayiste revient sur l’oeuvre d’un réformateur qui a été au coeur de plusieurs autres ouvrages tunisiens et étrangers dont on cite “Bourguiba, 1988-1989” de Souhayr Belhassen et Sophie Bessis, et “Habib Bourguiba. Un homme, un siècle, 1999” de Pierre-Albin Martel.

“Bourguiba” est un livre de 452 pages paru au mois de février 2019 aux éditions Fayard. Il est le lauréat du Grand Prix de la biographie politique du Touquet pour l’année 2019.

Sur le site de l’éditeur français, on peut lire la présentation suivante: “Bertrand Le Gendre livre le portrait d’un homme, de ses mérites et de ses défaillances, et retrace étape après étape l’histoire d’une nation en devenir dont Habib Bourguiba, le Combattant suprême, fut le grand architecte… “.

L’éditeur évoque une biographie basée sur les archives françaises et tunisiennes ainsi que sur de nombreux entretiens avec ceux qui l’ont côtoyé. “‘Bourguiba’ est aussi une biographie qui témoigne de la place unique que le Combattant suprême occupe dans l’histoire du colonialisme et du post-colonialisme”.

Bertrand Le Gendre a été rédacteur en chef au journal Le Monde et professeur associé à l’université Panthéon-Assas Paris-II.

Parmi ses publications, “1962, l’année prodigieuse” (Denoël, 2012), “Flaubert” (Perrin, 2013), “De Gaulle et Mauriac: le dialogue oublié” (Fayard, 2015).

Pour le lectorat tunisien intéressé, le calendrier des Rencontres sera comme suit :

– 7 octobre (18h30) à l’Auditorium de l’IFT à Tunis

– 8 octobre (18h30) à l’Alliance française de Bizerte

– 10 octobre (18h30) à l’Institut français de Sfax

– 11 octobre (17h00) à l’Alliance française de Kairouan

– 12 octobre (16h00) à la FNAC Tunisie, à Tunis