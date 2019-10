L’association FACE Tunisie (Agir contre l’exclusion), en collaboration avec l’Association tunisienne pour la communication et la technologie (TACT), avec le soutien de l’ABC BANK, a organisé, samedi 28 septembre 2019, une visite d’information et de découverte à Sejnane ainsi que des rencontres avec les femmes potières et artisanes de la région.

“HANA JINA“ est une initiative qui vise à faire découvrir la région de Sejnane aux cadres et employés d’entreprises diverses, à mettre en valeur ses richesses naturelles et humaines et à promouvoir la poterie de Sejnane, reconnue par l’UNESCO fin 2018 en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Une exposition-vente de produits artisanaux de la région a été aussi organisée sur place en vue d’améliorer les ventes et les revenus des femmes artisanes.

Cette journée a été organisée en coordination avec les départements RH de SOFIA TECHNLOGIES, ECOSTAFF et SAGEMCOM qui ont mobilisé leurs employés pour participer au programme des visites à Sejnane et Cap Serrat.

A cette occasion, Zahra Ben Nasr, présidente de FACE Tunisie, dira que «nous cherchons à valoriser le patrimoine ancestral de Sejnane et sa poterie unique, auprès des jeunes générations, la société civile et les entreprises, et ce en créant une dynamique touristique et économique dans la région et améliorer les ventes des produits artisanaux».

Et elle promet : «nous continuerons à soutenir Sejnane et les femmes artisanes, à travers des actions multiples de promotion, de formation, d’encadrement et de sensibilisation».

A rappeler au passage que FACE Tunisie a lancé, en 2018, un projet communautaire baptisé “Pour une meilleure autonomisation économique des femmes de Sejnane“ grâce à un don de la Finlande. Le projet a profité à 150 femmes issues du milieu rural à Sejnane travaillant dans des spécialités artisanales et agricoles : poterie de Sejnane (une centaine de bénéficiaires), tissage du tapis et du Klim traditionnel (une vingtaine), produits de terroir et distillation des plantes aromatiques et médicinales (une trentaine).

Le bilan du projet est positif en termes d’actions de formation technique, de coaching commercial et d’accès aux marchés ainsi que par une tournée expo-vente dans des foires et de grandes entreprises à Tunis.