Une panne accidentelle a été signalée, samedi, au niveau de la canalisation et conduite d’eau du barrage de Sejnane (diamètre 1800 mètres) à Teskraya relevant du gouvernorat de Bizerte.

Le gouverneur de la région et président de la commission régionale de l’organisation de secours, Samir Abdellaoui a indiqué que tous les moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour résoudre le problème au plus vite et assurer l’approvisionnement des habitants de la région en eau potable .

Il a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP, que la société d’Exploitation du Canal et des Adductions des eaux du Nord (SECADENORD) a eu recours à l’ouvrage de Joumine afin de répondre aux besoins de la région en eau potable.

La même source a souligné que les travaux de réparation se poursuivront pendant une durée de quatre jours et consistent notamment à poser une nouvelle conduite d’eau sur une distance de 6 mètres.