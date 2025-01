La commission régionale des marchés publics de Bizerte, réunie, vendredi, au siège du gouvernorat, a approuvé la réalisation d’une série de projets et programmes publics d’un coût total de plus de 3,6 millions de dinars.

Les projets approuvés concernent principalement la construction du plais municipale d’Al Hchachna relevant de la délégation de Sejnane, les travaux de maintenance routinière du pont mobile de Bizerte, ainsi que l’aménagement des routes municipales à Sejnane.

Dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre des projets publics dont les appels d’offres étaient infructueux ou retardés pour diverses raisons, la commission a également approuvé la relance de ces opérations pour plusieurs projets.

A cet effet, la présidente de la commission et secrétaire générale du gouvernorat de Bizerte, Lobna Abid, a indiqué que ces projets feront l’objet d’un suivi sectoriel en coordination avec les organismes concernées, dans le but d’atteindre leurs objectifs de développement socioéconomique et d’améliorer la qualité de vie dans la région.