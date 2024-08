Le comité régional de suivi des zones industrielles à Bizerte a approuvé, vendredi, à l’issue d’une réunion, la création de 4 projets d’unités industrielles dans les délégations de Sejnane et Ghezala, avec des fonds d’une valeur de 13,5 millions de dinars.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la secrétaire générale de gouvernorat de Bizerte, Lobna Abid, a souligné que l’étude des dossiers de projets a été faite selon une approche renouvelée qui se base sur l’importance du projet et de sa valeur ajoutée au niveau de l’embauche, le respect de l’environnement, en plus du sérieux d’investisseur et de sa motivation.

La sélection des projets s’est également appuyée sur son intégration dans son environnement, ce qui garantit sa durabilité et la réalisation de ses objectifs en matière de création de richesse et d’emploi.

La responsable régionale a indiqué que parmi les projets initialement approuvés, figure un grand projet de fabrication de moteurs et de transformateurs électriques, dans la zone industrielle de la délégation de Ghezala, avec des investissements dépassant 9 MD, et qui permettra de fournir plus de 800 postes d’emploi, sans prendre en compte les emplois indirects.

Les trois autres projets sont programmés dans la zone industrielle de Sejnane dans les domaines du bâtiment, de la soudure, la cosmétique et du bois, avec un investissement d’environ 4,5 millions de dinars, qui assurera près de 200 emplois.

Il est à noter que la séance s’est tenue en présence de tous les membres du comité, des délégués de Sejnane, Utique et Ghezala, ainsi que des représentants des autorités municipales, techniques et administratives compétentes.