L’organisation internationale FHI 360 a organisé, le vendredi 27 septembre 2019 à l’Hôtel Four Seasons – Gammarth, dans le cadre de son projet Action Collaborative pour les exportations Artisanales –ACEA, la cérémonie de remise des prix du concours de design d’emballages : PAM PACK AWARDS 2019.

Ce concours a été lancé en partenariat avec l’ONAT (Office national de l’artisanat tunisien) et le PACKTEC (Centre technique de l’emballage et du conditionnement), dans le cadre d’une initiative visant à développer l’attractivité des produits à base d’extraits naturels.

Il a pour objectif majeur de créer des emballages inspirés de l’artisanat tunisien qui soient conformes aux normes internationales, afin que les produits des artisanes de la région du nord-ouest soient compétitifs à l’échelle mondiale. Ce qui permettra de promouvoir et de mettre en exergue l’artisanat tunisien et stimulera l’exportation de ces produits sur les marchés internationaux.

Ce concours a démarré le 11 mars 2019 et clôturé le 6 septembre au lieu du 10 juin 2019, afin de donner la chance au maximum de professionnels du Design et du Packaging pour participer et déposer leurs maquettes et prototypes.

Six prix allant jusqu’à 5 000 DT et une potentielle exposition des créations gagnantes à l’international, à travers les plateformes électroniques, les salons internationaux et des boutiques spécialisées, ont été consacrés aux gagnants.

Pour les remporter, les candidats ont dû concevoir des emballages pour 2 catégories de produits, qui sont elles-mêmes divisées en deux gammes, économique et luxe. La première catégorie est dédiée aux cosmétiques à base d’extraits naturels, quant à la seconde, elle est réservée aux plantes séchées (thés et infusions).

La cérémonie de remise des prix a vu la présence du ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani, de l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, du directeur général de l’ONAT, Faouzi Ben Halima, et du directeur du projet ACEA, Alec Hansen.

M. Feriani a fait part de sa fierté d’être présent à cet événement de cette envergure déclarant dans ce sens : «Je tiens à remercier et à féliciter l’organisation Internationale FHI 360, ainsi que l’ONAT et PACKTECK pour l’organisation de cet événement qui vise à soutenir et à valoriser le travail énorme fourni par les artisans tunisiens».

Il a mis l’accent sur l’importance du soutien fourni par les Etats-Unis à cette jeune démocratie qu’est la Tunisie et pour son appui à cette initiative en particulier.

Donald Blome a quant à lui tenu à féliciter tous les candidats et leur a rendu hommage pour leurs créativités et leur sérieux pendant ces 6 mois de compétition. Il a ensuite souligné que « la Tunisie est le premier exportateur d’huiles et de produits naturels aux Etats-Unis » et que « les USA œuvrent à fournir l’aide nécessaire à l’économie tunisienne entre autres à travers ce genre de soutien aux petites entreprises en Tunisie, et qu’elle tient aussi à créer de nouvelles opportunités de travail pour renforcer la croissance économique de la Tunisie ».

La gagnante de la soirée a été Azza Dsouli, qui a raflé les deux premiers prix dans les deux gammes, de luxe et économique. Dans la section économique, le 2ème prix d’un montant de 3 000 dinars est revenu à Eya Chammakhi, alors que le troisième prix d’un montant de 1 000 dinars est revenu à Mohamed Anouar Ben Slimane.

Pour la section luxe, la deuxième place est revenue à Abir Hajjem qui a gagné un prix de 3 000 dinars, alors que Hella Chadi a reçu le troisième prix d’un montant de 1 000 dinars.

A propos de ACEA

ACEA est un projet financé par l’ambassade des États-Unis en Tunisie et mis en œuvre par l’organisation internationale FHI 360, en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT).

Ce programme – d’un budget de 2,6 millions de dollars et d’une durée de deux ans et demi – vise principalement à soutenir les femmes artisanes de la région du nord-ouest dans la chaîne de valeur des plantes aromatiques et médicinales (PAM). Ceci est accompli par le renforcement des structures publiques et des acteurs économiques pour assurer un développement économique durable ; par l’augmentation des exportations d’huiles essentielles et autres produits dérivés des PAM.