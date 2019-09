L’association “Ultra Marathon Tunisie” a dévoilé, dans la matinée du vendredi 27 septembre à Tozeur, les derniers préparatifs avant le coup d’envoi de la troisième édition du marathon Ultra Mirage Djerid prévu ce samedi.

Selon le directeur de la compétition, Amir Belkacem, 180 athlètes de 25 nationalités différentes, dont 60% d’athlètes tunisiens et 25% de femmes prennent part au marathon, soit une forte proportion de Tunisiennes.

Les autres athlètes appartiennent à différentes nationalités, principalement des pays européens comme la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et l’Ukraine, ainsi que des champions du Maroc, de l’Algérie et d’Oman, le nombre de participants passant de 60 lors de la première édition à 180 pour l’édition 2019.

Il a précisé que la course, qui se déroule sur une distance d’au moins 100 km doit être bouclée par les marathoniens en 20 heures maximum, ajoutant que l’itinéraire a été maintenu avec le ligne de départ à partir du lieu du décor du film Star Wars, dans la zone de Ong Jemal dans la délégation de Nefta, les concurrents parcourant ensuite plusieurs localités, notamment des plaines, des plateaux, des oasis et des marais, en particulier Chatt al-Gharsaa, avec des modifications mineures apportées sur certains points.

Selon Amir Belkacem, l’ultra marathon est la seule course en Tunisie à dépasser les 42 kilomètres et aspire à être inscrite dans le circuit international, soulignant également la vocation touristique de la manifestation dans le sud de la Tunisie illustrée par le retour de la plupart des participants et leurs familles pour jouir de la beauté du désert et des oasis, et sa contribution à former une nouvelle génération de marathons.

Plusieurs stars de la discipline doivent prendre part à ce marathon, dont le Marocain Rachid Elmorabity (7 fois de suite champion du mythique Marathon des Sables et vainqueur en titre de la seconde édition d’Ultra Mirage 2018), son jeune frère Mohammed Elmorabity (vice-champion du MDS, médaillé de bronze de la seconde édition en 2018 et champion de la première édition en 2017), la Suédoise Elisabet Barnes (deux fois championne du MDS et championne de la seconde édition d’Ultra Mirage) et le Finlandais Sondre Amdahl (médaille d’argent de la seconde édition), outre les Tunisiens Shefia Hendaoui et Rached Sghaier.