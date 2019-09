Une dizaine d’exposants tunisiens prennent part au Salon “World Food Moscow” qui se tient du 24 au 27 septembre 2019 à Moscou.

Installés dans un stand aménagé sur une superficie de 140 m2, ces exposants trouvent l’occasion pour montrer les différentes spécialités présentent leurs produits liés au domaine de l’exportation de dattes, huile d’olive, pâtes alimentaires, produits de confiserie, sucre, fruits et légumes frais et congelés, conserves de thon et de sardines.

C’est aussi une occasion pour mettre en valeur la qualité de produits et trouver d’éventuels distributeurs sur le marché russe.

La participation tunisienne au World Food Moscow, l’une des plus grandes manifestations russes du secteur agroalimentaire, vise à explorer davantage les opportunités offertes par le marché russe et faire connaitre le potentiel exportable dans le secteur agroalimentaire.

A souligner que le Salon russe accueille plus de 1 600 exposants russes et étrangers et un nombre total de visiteurs professionnels avoisinant les 50 000 personnes de 80 régions russes et de 98 pays.

A noter que les exportations tunisiennes vers la Russie représentent 0,05% du total des importations russes. C’est un pays qui demeure un marché potentiel pour la Tunisie.