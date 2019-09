Après la réunion de crise du mardi 24 septembre 2019, organisée par le ministre du Tourisme, René Trabelsi, en présence des acteurs du secteur et de l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Tunis, on en sait un peu plus sur l’impact de cette faillite du géant Thomas Cook sur près de 40 entreprises hôtelière tunisienne.

On confirme également que le montant des impayés est estimée à 60 millions d’euros pour les 40 hôtels touchés. Ces derniers sont invités à informer les liquidateurs désignés des montants de leurs factures impayées, sachant que la procédure de liquidation peut durer plusieurs années et que les montants qui pourront être remboursés peuvent ne pas dépasser les 20%.

Ceci dit, Trabelsi assurait mardi que cette faillite de Thomas Cook n’aura aucun impact sur le tourisme tunisien (lire ici).

Officiel : Cessation d’activité de toutes les sociétés du groupe Thomas Cook

Pour les touristes britanniques actuellement en séjour en Tunisie (près de 4.000 personnes à la date du 24 septembre 2019), leurs frais de séjour, à compter de cette date, ainsi que leur rapatriement seront pris en charge par la compagnie d’assurance dans le cadre de contrats ATOL.

Lire aussi: Faillite de Thomas Cook : Londres dépêche des Airbus A380 à l’aéroport d’Enfidha pour le rapatriement des touristes britanniques

Les responsables des entreprises hôtelières rappellent qu’il y a encore à cette date près de 10.000 touristes de diverses nationalités du groupe Thomas Cook en Tunisie, un groupe possédant des filiales dans 16 pays, notamment en France, en Allemagne et en Belgique; et on s’attend à la faillite de toutes ces filiales.

Les responsables du secteur ont également appelé à des mesures de soutien de la part du gouvernement, notamment sur le plan fiscal, sécurité sociale et bancaire, rappelant que les entreprises hôtelières les plus touchées risquent de se retrouver en cessation de paiement.

