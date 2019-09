Dans une déclaration à la chaîne nationale AlWataniya TV, le ministre du tourisme René Trabelsi a affirmé que la faillite de Thomas Cook n’aura aucun impact à court ou à moyen terme sur le tourisme tunisien, précisant que l’ensemble des touristes du TO anglais n’a pas dépassé les 103.000 clients et qu’actuellement un peu plus de 4.000 touristes poursuivent leur séjour en Tunisie.

Le montant des factures des hôteliers tunisiens est estimée à 210 millions de dinars.

René Trabelsi a annoncé lors de son intervention qu’une réunion de crise est programmé pour le lendemain avec l’ambassadrice de Grande Bretagne, les responsables de la FtH, la FTAV, Tunisair, Nouvelair et plusieurs hôteliers.

Cette réunion devrait permettre d’évaluer le risque de cette faillite sur certaines entreprises hôtelières et les solutions possibles, notamment la prise en charge des règlements par les sociétés d’assurance ou éventuellement des solutions a trouvé avec les autorités britannique.

Le ministère se mobilise actuellement pour assurer les meilleurs conditions possibles de retour des clients de Thomas Cook, affirmant que les prétendus engagements du ministère avec le TO n’ont jamais existé, soulignant qu’aucune convention n’a été signé et que la dernières rencontre avec cette entreprise n’a coûté au ministère que le prix de 4 cafés.