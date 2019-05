Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, a reçu, mercredi 15 mai 2019, une délégation représentant le groupe britannique Thomas Cook, actuellement en visite en Tunisie pour la finalisation d’un accord de coopération bilatérale entre le département du Tourisme tunisien et le TO.

Cet accord a pour objectif de développer la destination touristique tunisienne et de renforcer l’affluence de touristes britanniques vers la Tunisie, durant les trois prochaines années, indique un communiqué publié sur la page facebook du ministère.

René Trabelsi a souligné que cet accord permettra de consolider la présence en Tunisie de ce partenaire stratégique, Thomas Cook, et contribuera à accroître le nombre de touristes qui choisissant la destination Tunisie, notamment britanniques.