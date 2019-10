Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, se rendra dans la capitale britannique, Londres, au cours de la semaine du 4 novembre 2019, pour participer au Salon World Travel Market.

Il saisira cette occasion pour s’entretenir avec des responsables du gouvernement britannique et d’agences de voyages du dossier Thomas Cook et examiner les solutions à même de recouvrer les dettes du voyagiste cumulées auprès des hôtels tunisiens.

En marge de ” Tunisia hospitality symposium ” tenu mercredi 30 octobre au siège de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC), Trabelsi a déclaré que “nous avons demandé un entretien avec les responsables du gouvernement britannique et d’autres agences de voyages afin de répondre à la demande des touristes britanniques qui veulent visiter la Tunisie”.

Selon lui, il n’y a pas de pertes pour la Tunisie, mais des hôtels qui n’ont pas été remboursés, précisant que l’Etat, qui n’a strictement rien à voir avec ce dossier, ne remboursera pas ces sommes en cas de non payement par la partie anglaise.

Dans le même cadre, les unités ayant subi des dégâts sont appelées à mettre en place un dossier afin de permettre aux services de son département de les appuyer auprès de la partie britannique, assurant que des entreprises belges, allemandes et françaises qui veulent acquérir Thomas Cook pourraient signer des accords avec ces hôtels.

Le ministre a, en outre, rappelé que le volume des dettes de Thomas Cook cumulées auprès des hôtels tunisiens, qui a déposé bilan en septembre 2019, varie entre 50 et 60 millions de dinars et concerne 40 hôtels à Hammamet et Djerba.