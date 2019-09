Thomas Cook vient de confirmer, par communiqué, la cessation des activités de toutes les sociétés britanniques de son groupe, y compris Thomas Cook Airlines.

Tous les séjours et vols fournis par ces compagnies ont été annulés et ne sont plus en service. Tous les magasins de vente au détail de Thomas Cook ont ​​également fermé leurs portes.

Le gouvernement britannique et l’autorité de l’aviation civile (Civil Aviation Authority) vont mettre en place un plan d’urgence pour rapatrier les clients du tour opérateur, qui devait s’étendre entre le 23 septembre 2019 et le 6 octobre 2019.

On estime à plus de 600.000 clients dans le monde, dont 150.000 touristes britanniques concernés par l’opération de rapatriement, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, estiment certains observateurs.