Des bonus qui s’élèvent à plus de 20 millions de livres pour les dirigeants de Thomas Cook

Les dirigeants de Thomas Cook ont reçu plus de 20 millions de livres sterling au cours des cinq dernières années, malgré les craintes à long terme que l’opérateur soit confronté à des difficultés financières voire la faillite.

En effet, Peter Fankhauser, le directeur général suisse, a reçu 8,3 millions de livres depuis qu’il a pris les rênes en 2014, dont une prime de 2,9 millions en 2015.

Selon The Telegraph, les directeurs financiers Michael Healy et Bill Scott ont été payés autour de 7 millions de livres depuis 2014.

Plus de 4 millions de livres ont été versés à cette époque aux administrateurs non exécutifs, dont le président belge, Frank Meysman, qui a empoché 1,6 million.

Alors que les chiffres vont probablement irriter le personnel qui risque aujourd’hui de perdre son emploi et les milliers de passagers contraints d’abandonner leurs vacances, les initiés insistent sur le fait que Fankhauser a obtenu de bons résultats dans des circonstances très difficiles.

Lorsqu’il a pris la relève, l’entreprise était dans une situation financière difficile à la suite d’une série d’avertissements et de problèmes financiers.

Mais il a réussi à redresser la situation, la ramenant à la rentabilité en 2015. Grâce à des tentatives de modernisation et une politique de prise en charge complète des hôtels, le tour-opérateur a réussi à attirer des clients pour atteindre une plus grande marge de bénéfice qui semblait porter ses fruits, et, pendant les trois années suivantes, Thomas Cook est resté dans le noir.

Selon la même source, la canicule de 2018, l’été le plus chaud jamais enregistré en Angleterre, a durement frappé l’entreprise, incitant beaucoup de clients potentiels à passer des vacances à la maison plutôt qu’à l’étranger.

Les craintes du Brexit et la chute de la valeur de la livre n’ont pas aidé, alors que l’entreprise avait également eu du mal à rivaliser avec les opérateurs en ligne.

Fankhauser a dû faire face à l’un de ses plus grands défis en 2015, Thomas Cook ayant été critiqué sur la façon dont il a géré la mort de deux enfants alors que son patron était en vacances à Corfou, en Espagne.

Il a admis que l’entreprise « n’avait pas fait preuve de compassion » à la suite d’appels au boycott de Thomas Cook. Les parents de Bobby et Christi Shepherd, décédés en 2006, ont qualifié cela de comportement épouvantable.

Un jury d’enquête a conclu que l’exploitant avait manqué à ses obligations après la mort des enfants d’une intoxication au monoxyde de carbone causée par une chaudière défectueuse.

«Il est clair qu’il y a des choses que nous, en tant qu’entreprise, aurions pu faire mieux au cours des neuf dernières années», a reconnu Fankhauser. « En particulier, la façon dont nous avons mené notre relation avec la famille ; c’est quelque chose que nous allons changer», a-t-il ajouté, selon le journal britannique.