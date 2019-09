La situation des touristes français, belges et allemands, clients des agences de Thomas Cook à l’étranger, nécessite un suivi au niveau de leur séjour dans les hôtels (à Djerba et Zarzis), et leur transport vers leurs pays respectifs. C’est ce qu’indique le Commissaire régional au tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi.

1 800 touristes relevant de ces agences de voyage, sur un total de 36 000 touristes ont choisi la destination Djerba-Zarzis. Ce qui représente 5% des arrivées. Ce chiffre n’aura pas une grande répercussion sur le secteur”, souligne le commissaire régional au tourisme.

Les dettes des agences de Thomas Cook auprès des hôtels de la région seront examinées au cas par cas, tout en tenant compte du volet humain pour préserver l’image de marque de la Tunisie, dit-il.

Le responsable recommande de veiller à préserver la qualité d’accueil de ces touristes pour garantir, dans le futur, leur retour à la région, par le biais d’autres agences.

A signaler que le gouvernement britannique a dépêché, mardi, un Airbus A380 à l’aéroport international Enfidha-Hammamet pour assurer le retour à Londres de 471 touristes britanniques, après leur séjour en Tunisie. Un autre avion du même type est attendu, mercredi, pour transporter 471 autres touristes britanniques, clients de Thomas Cook.