La société Ben Jemaâ Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, annonce l’arrivée de la nouvelle BMW Série 3 Berline sur le marché tunisien. Le nouveau fleuron allemand est prêt à la commercialisation dans les showrooms de Ben Jemâa Motors à Tunis ainsi que chez son agent agréé Baccouche Automobiles à Sousse.

Avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus à ce jour dans le monde, la berline de BMW crée un lien entre un passé glorieux et un futur prometteur de la gamme BMW Série 3. Une berline dans toute sa splendeur qui laisse loin derrière elle les conventions et dépasse toutes les attentes. Avec son langage stylistique unique et sportif, elle symbolise l’avènement d’une nouvelle ère.

Design extérieur : des lignes claires et précises qui mettent en valeur la sportivité du modèle

Le nouveau design de BMW incarne la modernité et le dynamisme de la nouvelle BMW Série 3 Berline grâce à des lignes précises et des surfaces bien dessinées. La large double grille de calandre et les feux qui y prennent leur source constituent les principales caractéristiques visibles de l’avant. Vu de côté, le modèle affiche un dynamisme marqué grâce aux lignes d’épaule athlétiques et au bas de caisse dynamique. L’arrière du modèle est marqué par des lignes horizontales et la finesse des feux à LED teintés pour une prestance solide et athlétique.

Un habitacle élégant avec une sportivité premium

Influencée par le nouveau langage de conception de la marque, la nouvelle BMW Série 3 Berline affiche une grande clarté au niveau de l’organisation des surfaces pour une sensation d’espace du cockpit.

La voiture est équipée d’un écran qui combine l’écran de contrôle et le combiné d’instruments, la console centrale surélevée et l’harmonisation soignée de l’éclairage intérieur, la modernité du tableau de bord et des habillages de portières rendent l’habitacle spacieux tout en lui donnant une coloration résolument sportive.

Les commandes sont rassemblées au sein de panneaux à la structure extrêmement claire. Au centre du combiné d’instruments, les afficheurs et les boutons dédiés à l’air conditionné et à l’aération forment un ensemble sobre, tandis que les commandes de l’éclairage sont situées sur un bandeau placé à proximité du volant sport en cuir fourni de série.

Le bouton de démarrage et d’arrêt du moteur est désormais situé sur le nouveau panneau de commande de la console centrale, tandis que le levier de vitesses ou le sélecteur, redessiné, est flanqué du Controller iDrive et des touches du Sélecteur de mode de conduite ainsi que du frein de stationnement électromécanique.

Des motorisations sobres et puissantes.

La société Ben Jemâa Motors propose deux moteurs à essence quatre cylindres puissantes et sobres :

La BMW 320i qui développe 135 kW/184 ch (consommation de carburant en cycle mixte : 6,0– 5,7 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 137 – 129 g/km).

La BMW 330i, disponible sur commande, avec le moteur 190 kW/258 ch (consommation de carburant en cycle mixte : 6,1 – 5,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte 139 – 132 g/km) ;

La motorisation Diesel quatre cylindres, la BMW 318d, est également disponible sur commande développant 110 kW/150 ch (consommation de carburant en cycle mixte : 4,5 – 4,2 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 120 – 112 g/km).

Un châssis innovant pour plus de confort.

Le châssis de la nouvelle BMW Série 3 Berline répond à de multiples exigences à savoir l’amélioration de la conduite dynamique, le maintien de la forte agilité, le degré élevé de la précision de direction et la singularité des performances de freinage exceptionnelles.

Nouvelle étape vers la conduite automatisée.

La nouvelle BMW Série 3 Berline est dotée d’une gamme de systèmes d’aide à la conduite innovants considérablement revue à la hausse. La dotation de série comprend notamment une nouvelle version d’alerte anticollision et de protection des piétons avec freinage d’urgence qui détecte désormais également les cyclistes. Le système de radars de stationnement et la caméra de recul aident le conducteur à effectuer des manœuvres et à se garer sur des places de stationnement ou à en sortir. Le système Park Assist assure également le maniement du volant, l’accélération, le freinage et le changement de rapports de la boîte de vitesses Steptronic lors des manœuvres de stationnement.

Ce système comprend un assistant marche arrière qui peut faire reculer le véhicule sur une distance pouvant aller jusqu’à 50m sur la même trajectoire empruntée au préalable en marche avant.

La nouvelle BMW Série 3 Berline est le tout premier modèle à être équipé d’une intelligence artificielle qui répond dès la commande « Hey BMW ». Contrairement aux autres assistants numériques, le conducteur peut lui donner un nom. Cette innovation permet au conducteur de disposer en permanence à bord d’un authentique professionnel BMW, capable d’expliquer le fonctionnement de toutes sortes de fonctionnalités, d’informer le conducteur sur l’état du véhicule et de répondre à un certain nombre de questions.

Trois versions disponibles en Tunisie

La nouvelle BMW Série 3 Berline est proposée en précommande en trois versions :

BMW Série 320i Business line à partir de 167 000 DT TTC,

BMW Série 320i Business line plus à 187 000 DT TTC,

BMW Série 320i Pack Sport M à 238500 DT TTC.

Les clients peuvent également commander la nouvelle BMW Série 3 Berline dotée de la motorisation 318d ou 330i.

