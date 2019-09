Vingt-cinq industriels tunisiens représentant les principales filières du secteur du textile-habillement (jeans et sportswear, articles en maille, lingerie, prêt-à-porter, vêtements de travail et articles en cuir et accessoires) participent au Salon “Première vision” du 17 au 19 septembre 2019 à Paris.

A noter au passage que la Tunisie est le 9e fournisseur de l’UE en habillement, avec une part de marché de 2,58% (6 premiers mois 2019).

Organisée par le CEPEX, la participation tunisienne qui occupe un pavillon de 336 m2 vise à promouvoir l’offre du secteur textile-habillement, sur le marché français. L’édition de septembre 2019 du Salon ” Première vision “, organisé deux fois par an, accueillera 62 000 professionnels de plus de 120 pays.

Le marché de l’Union européenne est le premier marché mondial d’importation du textile-habillement avec 510 millions de consommateurs, avec une croissance de 6,75% durant le premier semestre de l’année 2019 par rapport à même période de l’année 2018.