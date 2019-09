Un workshop de consultation sur le guide d’émission en Tunisie des obligations vertes “green bonds”, sera organisé, le 20 septembre 2019 à Tunis, à l’initiative du Conseil du Marché Financier (CMF) en collaboration avec l’International Finance Corporation (groupe de la Banque Mondiale) et avec le soutien du gouvernement du Canada et la banque hongroise Eximbank.

Prendront part aux travaux de ce workshop, des experts de la Banque Mondiale (BM), du CMF et de diverses institutions internationales, précise un communiqué publié par le CMF.

Selon des données publiées par la BM, l’obligation verte a permis de sensibiliser l’opinion aux défis posés par le changement climatique et démontré que les investisseurs pouvaient soutenir des solutions préservant le climat grâce à des investissements sûrs, sans pour autant renoncer à des rendements financiers.

“Ce modèle a servi de base à l’élaboration de principes pour les obligations vertes (a), sous la coordination de l’International Capital Markets Association (ICMA). Il a également mis en évidence la valeur sociale que ces obligations pouvaient créer ainsi que la nécessité d’insister davantage sur la transparence”, précise encore la BM, rappelant qu’elle a émis près de 150 green bonds dans vingt monnaies différentes et levé plus de 13 milliards de dollars auprès d’investisseurs institutionnels ou individuels du monde entier.

A la fin de l’exercice 2018, 91 projets étaient éligibles, et les engagements associés au produit des obligations vertes totalisaient 15,4 milliards de dollars. Sur ce montant, 8,5 milliards de dollars ont déjà été alloués et décaissés pour soutenir des projets dans 28 pays et 6,8 milliards de dollars doivent encore être débloqués, souligne la même source.

Et d’ajouter qu’au 30 juin 2018, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi que les transports propres, représentaient les principaux secteurs inclus dans le portefeuille de projets financés par des obligations vertes et totalisaient à eux deux environ 69 % des opérations.