Les défis liés à la durabilité et à la transition écologique dans plusieurs régions du monde y compris en Afrique du Nord et en Tunisie, seront au cœur de la 28ème édition de l’événement de référence en Europe et dans le bassin méditerranéen pour l’économie verte, bleue et circulaire, Ecomondo, qui se tiendra du 4 au 7 novembre au Parc des Expositions de Rimini, en Italie.

Le focus y sera mis sur l’IA et la numérisation, le recyclage, l’éco-conception, le monitorage satellitaire et la décarbonation de l’industrie, l’innovation, les compétences et les métiers émergents essentiels à la transition écologique.

L’événement organisé par l’Italian Exhibition Group (IEG), s’étalera sur 30 pavillons et 166 000 mètres carrés d’espace d’exposition, accueillera des délégations du monde entier et aura pour objectifs de favoriser le dialogue entre l’industrie, les institutions et le monde de la recherche afin de dégager les pistes devant permettre de conjuguer la croissance économique et la protection environnementale et sociale à travers l’adoption de modèles de développement éthiques et inclusifs.

La 28ème édition d’Ecomondo ambitionne de renforcer sa vocation internationale, en consolidant son rôle de plateforme mondiale et de hub de l’économie circulaire et de la transition écologique. Les pays cibles pour 2025 seront l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne, la Serbie, la Turquie et les Pays-Bas, ainsi que les pays d’Afrique du Nord, à savoir la Tunisie, l’Égypte, le Maroc, l’Algérie, et les pays du Moyen-Orient.

Un programme de conférences sur l’économie circulaire, le recyclage, l’éco-conception et l’innovation.

Ecomondo 2025 abordera six macro-domaines thématiques à savoir les déchets comme ressources, le cycle de l’eau et économie bleue, la restauration des sites et des sols, la bioénergie et l’agriculture, l’observation de la terre et monitorage environnemental et la bioéconomie circulaire et régénératrice. En outre, le Prix Lorenzo Cagnoni pour l’Innovation verte récompensera les technologies les plus révolutionnaires dans les différents domaines de l’exposition.

Parmi les thèmes d’Ecomondo 2025, seront également abordés le recyclage avancé des matières premières stratégiques, l’éco-conception et les nouvelles solutions d’emballage pour réduire l’impact tout au long de la chaîne d’approvisionnement sans compromettre la fonctionnalité, l’intelligence artificielle et la numérisation pour accélérer la transition écologique, les nouvelles technologies de monitorage satellitaire pour lutter contre les impacts du changement climatique et la décarbonation de l’industrie, avec un accent particulier sur le textile, l’énergie, les déchets d’équipements électriques et électroniques et le secteur du bâtiment.

En parallèle, plusieurs districts spécialisés accueilleront des innovations sectorielles. Il s’agit des écosystèmes marins, les villes durables, le textile pour la mode éthique, l’industrie du papier et les infrastructures sans tranchées. Il y’aura aussi un district innovation dédié aux startups et à la green-tech et un district consacré aux métiers d’avenir dans l’économie verte.

L’édition 2025 d’Ecomondo marquera, par ailleurs, le retour de SAL.VE, la Biennale du véhicule écologique, organisée en partenariat avec l’Association Italienne de l’Industrie Automobile (ANFIA). Seront également de retour les États généraux de l’économie verte, organisés par la Fondation pour le Développement durable et promus par le Conseil italien de l’économie verte en collaboration avec le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, sous le patronage de la Commission européenne.