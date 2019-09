Le Forum de la Mer-Bizerte 2019 se tient le 21 septembre 2019, avec comme ambition de faire de Bizerte le Davos de la Mer en rendant ce Forum un rendez-vous international incontournable pour discuter les problématiques et les défis relatifs à l’économie bleue dans le Bassin méditerranéen. C’est l’ambassadeur de France en Tunisie et le président du musée national de la Marine, Olivier Poivre d’Arvor, qui s’exprimait ainsi mercredi 11 septembre au cours d’une conférence de presse organisée à Carthage pour présenter les grandes lignes de la seconde édition du Forum.

Poivre d’Arvor a indiqué que le Forum de la Mer de Bizerte est une occasion pour les pays des deux rives de la Méditerranée de partager leur expertise et de mettre en œuvre des engagements concrets et réalisables en vue d’une exploitation raisonnable de la mer et du littoral méditerranéen.

Le Forum s’inscrit dans le cadre de la manifestation “la Saison Bleue” a rappelé l’ambassadeur en mentionnant que la Saison Bleue a pour but de montrer l’importance économique stratégique et culturelle du fait maritime tunisien à travers un label.

Sous la forme d’une éponge bleue, clin d’œil à l’éponge pêchée dans les îles de Kerkannah rendue célèbre par l’artiste français Yves Klein, le label “La Saison Bleue” se déroule durant la période (juin-octobre 2019) sous forme d’un manifeste de ralliement regroupant les manifestations culturelles, sportives et économiques organisées tout au long du littoral tunisien, a-t-il encore expliqué.

La clôture de la seconde édition de la Saison Bleue se fera à Nabeul avec un forum jeunesse consacré à l’environnement qui se tiendra du 27 au 29 septembre avec la participation de 200 jeunes tunisiens, selon le diplomate français, annonçant que la troisième édition du Forum de la Mer Bizerte 2020 axera ses travaux sur la problématique du Golfe de Gabès avec l’organisation d’une conférence internationale incluant la participation de l’Unesco et des Nations unies en vue d’apporter des solutions concrètes à l’un des drames écologiques du bassin méditerranéen.

Parlant des principaux axes de la deuxième édition du Forum, le président de l’association tunisienne de l’ingénierie côtière, portuaire et maritime, Mehdi BenHaj a indiqué que la seconde édition se penchera sur le rôle des collectivités locales dans la préservation du littoral, leur relation avec l’économie bleue, les projets maritimes phares en Méditerranée ainsi que le tourisme et l’économie solidaire bleue.

Présidé par l’ancien directeur général de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), Pascal Lamy, le Forum de la Mer-Bizerte2019 sera aussi l’occasion de connaitre les trois lauréats du concours AMWEJ (les vagues), a souligné Rym Benzina membre fondateur de La Saison Bleue en précisant que le jury du concours a reçu 72 projets.

Ayant pour objectif de récompenser les meilleurs projets facteurs de développement économique durable, les lauréats seront récompensés, financés et accompagnés par les partenaires économiques du concours, a-t-elle ajouté.

En marge du forum et à partir du 20 septembre, des projections de films et des manifestations culturelles à caractère écologique sont programmées dont entre autres le film documentaire “A plastic Ocean” de Graig Leeson et Jo Ruxton suivi d’un débat autour des enjeux environnementaux liés au fait maritime.

En présence des maires respectifs des villes de Bizerte et de Carthage, du secrétaire général français de la mer Denis Robin, et des acteurs publics et privés œuvrant dans le domaine maritime, un accord de partenariat a été signé entre les clusters maritimes tunisien et français, représentés par leurs présidents respectifs, Ezzedine Kacem et Frédéric Moncany de Saint-Aingnan. Le but de ce partenariat est de renforcer les synergies entre les deux pays en vue de développer l’économie bleue.