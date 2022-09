Les derniers préparatifs logistiques et humains pour l’accueil des activités du 5ème Forum Mondial de la Mer à Bizerte, prévu le 23 septembre 2022, a été au centre d’une séance de travail tenue le 19 courant au siège du gouvernorat.

Lors de la réunion, le gouverneur de Bizerte a souligné l’importance économique, touristique, environnementale et civilisationnelle du forum, rappelant la nécessité de formuler des plans de travail efficaces en vue de réduire les impacts de la pollution, du réchauffement climatique, de l’exploitation déséquilibrée des richesses marines et autres problèmes en suspens.

Pour sa part, la directrice du Forum mondial de la mer a indiqué que cet événement est placé cette année sous le slogan : “2050, l’océan”.

Au programme du forum, des interventions scientifiques assurées par un parterre d’experts et d’océanologues provenant de la Tunisie et de pays étrangers.

Les interventions seront axées sur cinq thèmes principaux, à savoir : la gouvernance, la géopolitique et la sécurité dans les océans et les mers, climat et biodiversité et leur impact sur les peuples, la connaissance, la science et l’innovation scientifique, l’économie bleue, la technologie et énergies renouvelables, et un cinquième axe intitulé “quelle Méditerranée voudrions-nous à l’horizon 2050”.