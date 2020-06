Un premier think tank international baptisé “Club Bleu” ou “Blue Club”, dédié aux enjeux maritimes mondiaux sera lancé mi-juillet 2020, à l’occasion du 3ème Forum de la mer à Bizerte, qui se tiendra les 15 et 16 juillet 2020 sous le thème : ” Et la mer, dans le monde d’après ?”.

Cet événement phare de la Saison Bleue sera présidé par Pascal Lamy, président de la mission Healthy Ocean de la Commission européenne.

Le groupe d’experts international sera composé de deux cents acteurs majeurs et personnalités du monde maritime des cinq continents, a indiqué l’initiative de la société civile “Saison Bleue”, organisatrice du Forum.

Plusieurs thèmes seront abordés, en visioconférences, au cours de cette rencontre, traitant de diverses thématiques et apportant réponses à des questions, dont “Comment repenser et bleuir le capitalisme ?”, “Quelle gouvernance pour la biodiversité ?” et comment entreprendre en mer?.

Le choix des visioconférences est dictée par l’actuelle conjoncture sanitaire. Mais, il permettra, selon les organisateurs du Forum mondial de la mer, d’impliquer un plus grand nombre de participants, d’experts et de décideurs du secteur, dans les quatre coins du monde.

Durant ce Forum, des porteurs de projets comme des incubateurs seront conviés à présenter leurs initiatives.