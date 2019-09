Après une première soirée du débat politique où on avait tendance à l’indulgence et à l’euphorie pour cette première dans une élection en Tunisie, la 2e manche de ce débat a laissé paraître les limites de la formule.

Ce plateau est devenu plus une tribune électorale pour les candidats qu’un véritable débat; dans cet exercices des questions/réponses on avait plus l’impression d’assister à un examen oral où le candidat qui s’est le mieux préparé peut espérer en sortir avec une bonne moyenne.

Ces impressions ressortent dans les tweets de la soirée où les commentaires concernent rarement les réponses aux questions :

Le Jebali nous fait une leçon de sémantiques 🙂

Pour ne rien dire.

#MounadharaTN2019 — TnAk47 (@TNAK47) September 8, 2019

#TnElec2019 #DébatTnElec c’est un examen oral ? Il y a qqun pour donner des notes – après ce 2e débat moins emballé par le format — AMMAR (@ammarhechmi) September 8, 2019

Les candidats ont compris que ça ne sert à rien de répondre à la question et qu’ils peuvent dire ce qu’ils veulent #TnElec2019 — RØDE (@RODE86) September 8, 2019

La poule d’hier était vachement plus relevée tout de même. Là on est en train de regarder la division 3 malgache de la politique — Marwen (@Marwen) September 8, 2019

Nouri aurait du se présenter aux municipales… Le type se shoot au pouvoir local #MounatharaTN2019 — Haythem El Mekki (@HaythemElMekki) September 8, 2019

Hechmi Hamdi c’est LA définition du populisme : drogues, alcool, islam, martyr, corruption, hommes d’affaire, système. Combo! #TNElec19 — Emna El Hammi (@Psycke) September 8, 2019

La sécurité nationale, c’est… tout, absolument tout ce qui peut te passer par la tête. Ce sont les candidats qui le disent. #MounatharaTN2019 — Haythem El Mekki (@HaythemElMekki) September 8, 2019

Le pins de Jebali est mal accroché non? Sinon il ne répond pas à la question non plus… #MounadharaTN2019 — Olfa (@Mimouna) September 8, 2019

Jebali j’ai l’impression qu’il m’engueule ALORS QUE WALLAH J’AI RIEN FAIT — Eya Turki (@EyaTurki) September 8, 2019