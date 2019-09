Saida Ounissi, ministre de l’Emploi, et Jesko Hentschel, le nouveau directeur de la Banque mondiale pour la région du Maghreb, se sont entretenus, vendredi 6 septembre, sur le renforcement des relations de coopération et l’intensification des programmes de partenariat en matière d’emploi et d’initiative privée, en Tunisie.

A l’issue de la rencontre, Ounissi a mis en exergue le soutien apporté par la Banque mondiale à son département, à travers plusieurs programmes en matière d’emploi et d’initiative privée, notamment le programme d’intégration économique des jeunes “Moubadiroun” (Initiateurs), destiné aux catégories sociales vulnérables et qui vise à trouver un emploi à 10 mille jeunes dont l’âge varie entre 18 et 35 ans, dans 7 gouvernorats (La Manouba, Jendouba, Sfax, Kasserine, Siliana, Kébili et Kairouan).

Dans le cadre de ce projet, des sessions de mentoring seront organisées au profit des jeunes, en fonction de leurs qualifications, afin de les accompagner dans leur choix de carrière et faciliter leur intégration dans la vie économique et sociale, à travers notamment, le lancement de projets privés à haut potentiel d’employabilité.

A cet égard, les jeunes promoteurs bénéficieront d’une formation complémentaire dont la teneur sera conforme aux besoins du marché du travail, qui leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences au moyen d’un accompagnement personnalisé, dans le cadre d’une expérience pilote annexe qui démarrera au niveau de la délégation de Daouar Hicher relevant du gouvernorat de la Manouba.

Ounissi a encore indiqué que dans le cadre du développement des services de l’emploi, plusieurs projets de numérisation seront lancés à l’intention des conseillers de l’emploi afin de leur fournir la formation requise et conférer davantage d’efficacité à leur tâche.

De son côté, Hentschel a exprimé la disposition de la Banque mondiale à maintenir son soutien au département de l’Emploi en Tunisie et à élaborer de nouveaux programmes de nature à améliorer la qualité des services dans le secteur de l’emploi pour les jeunes promoteurs.