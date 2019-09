ATR -le numéro un mondial de la construction d’avions régionaux- et Tunisair Express ont confirmé, vendredi 6 septembre, une commande ferme portant sur trois ATR 72-600. Ces appareils permettront au transporteur tunisien de renouveler sa flotte régionale et d’offrir des liaisons aériennes essentielles, tant à l’intérieur du pays qu’à l’international.

La première livraison est prévue pour le mois d’octobre 2019, la seconde pour novembre et la 3ème pour avril 2020.

Les turbopropulseurs modernes ATR soutiennent les opérations des compagnies aériennes en consommant 40% de carburant de moins et en émettant 40% de CO2 de moins qu’un jet régional.

En outre, la cabine de l’ATR-600 offrira aux passagers de Tunisair Express la meilleure expérience de vol, notamment grâce à Cabinstream™, le système de divertissement en vol d’ATR permettant aux passagers de profiter de leur vol en accédant à différents contenus multimédia depuis leurs appareils électroniques personnels.

Yosr Chouari, directrice générale de Tunisair Express, a déclaré que «depuis le début des années 1990, nous avons noué des liens solides et durables avec ATR et nous sommes heureux d’intégrer le tout nouvel ATR 72-600 à notre flotte grâce au soutien du gouvernement tunisien et de notre société mère Tunisair. Lorsque nous avons établi notre stratégie de renouvellement de flotte, l’ATR s’est imposé comme le meilleur choix pour notre réseau régional, grâce à sa rentabilité et ses performances écoresponsables hors pair. Nous sommes convaincus que nos passagers apprécieront sa cabine moderne et spacieuse, notamment ses sièges – les plus larges du marché, et la nouvelle technologie de pointe Cabinstream™, qui leur offrira une expérience exceptionnelle à bord».

Pour sa part, Stefano Bortoli, président exécutif d’ATR, a commenté : «La décision de Tunisair Express d’acquérir trois nouveaux ATR 72-600 est une nouvelle marque de soutien pour notre produit, qui confirme l’intérêt de notre politique de développement continu. Grâce à son taux de fiabilité de 99,7%, sa capacité à accéder à des pistes difficiles et son efficacité par temps chaud et à haute altitude, l’ATR est l’appareil idéal pour continuer à fournir une connectivité indispensable partout en Tunisie et au-delà de ses frontières».

Les prévisions de marché d’ATR prévoient une demande de 3 000 nouveaux turbopropulseurs dans les 20 ans à venir pour la région Afrique et Moyen-Orient. L’aviation régionale fournit une connectivité essentielle partout dans le monde. Une augmentation de 10% des vols régionaux génère une augmentation de 5% du tourisme, de 6% du PIB régional et de 8% des investissements directs étrangers. Les turbopropulseurs sont essentiels pour relier les populations du monde entier : 36% des aéroports commerciaux dans le monde sont exclusivement desservis par des turbopropulseurs, et 50% exclusivement par des avions régionaux.

À propos de Tunisair Express :

Tunisair Express est une compagnie aérienne publique tunisienne filiale du groupe Tunisair. Elle opère sur tout le réseau intérieur tunisien ainsi que sur les destinations internationales de proximité. La compagnie offre également un service de charters notamment aux tours opérateurs européens.

Créée en 1992 sous le nom de Tuninter, elle transporte chaque année plusieurs milliers de passagers sur ses lignes.

À propos d’ATR :

ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. En 2018, l’entreprise a réalisé $1,8 milliard de chiffre d’affaires et ses deux modèles, les ATR 42 et 72, sont les avions de moins de 90 places les plus vendus dans le monde.

ATR est une co-entreprise d’Airbus et de Leonardo.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.atr-aircraft.com et www.atr-intolife.com.