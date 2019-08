La campagne électorale démarre samedi pour les candidats à l’élection présidentielle anticipée à l’étranger et se poursuit jusqu’au 11 septembre.

Le scrutin présidentiel dans les circonscriptions électorales à l’étranger est prévue les 13, 14 et 15 septembre prochain.

Dans une déclaration, vendredi, à l’agence TAP, le vice-président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a indiqué que l’instance a mis en place 310 centres et 391 bureaux de vote dans les six circonscriptions à l’étranger pour les 387 mille électeurs inscrits.

L’instance est entièrement disposée à contrôler les campagnes électorales prévues par les candidats à l’étranger, a-t-il assuré, indiquant que des instances régionales et des coordinateurs ont été répartis dans les différentes circonscriptions et que plus de 1000 agents sont mobilisés dans les bureaux de vote.

Bouasker a, aussi, précisé que l’instance va suivre de près la mise en application des règles de la campagne électorale dans le respect de la législation des pays hôtes.

Il a, par ailleurs, fait savoir que l’ISIE devrait recevra, ce vendredi, les arrêts définitifs rendus par le Tribunal administratif concernant les recours déposés par quatre candidats contre la décision de l’instance. Celle-ci annoncera, samedi, la liste définitive des candidats.

Interrogé sur la concomitance de la campagne électorale à l’étranger avec l’annonce de la liste définitive des candidats à la présidentielle 2019, Bouasker a expliqué que le facteur temps a imposé l’adoption de cet agenda.

La campagne électorale en Tunisie démarre le 2 septembre et se poursuit jusqu’au 13 septembre. Le jour du scrutin pour la présidentielle est prévu le 15 septembre.

A ce jour, 26 candidatures à la présidentielle ont été validées par l’instance, dans l’attente de statuer sur 4 autres.