Le budget alloué à l’élection présidentielle s’élève à près de 92 millions de dinars pour les deux tours, soit près de 45 millions de dinars pour chaque tour, a indiqué, dimanche, à l’agence TAP, Mahmoud El-Ouaer, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a expliqué que ce coût s’explique par le fait que le scrutin présidentiel, dans ses tours, se déroule dans l’ensemble des circonscriptions électorales, contrairement aux élections législatives, dont le deuxième tour, se tient uniquement dans quelques circonscriptions.

Et d’ajouter que ce budget a été consacré en grande partie aux agents et employés recrutés à cette occasion. En effet, les dépenses relatives aux membres des bureaux régionaux, agents et observateurs s’élèvent à 30% du total du budget alloué. Il s’agit de 42 000 agents mobilisés dans tous les centres de vote dans les différents gouvernorats du pays, a-t-il précisé.

Une partie de ce budget est aussi allouée au ministère de la Défense nationale avec un montant de près de 11 millions de dinars, en vertu d’un accord conclu à l’occasion. Le ministère de l’Intérieur a bénéficié aussi d’une enveloppe de 4 millions de dinars, a-t-il dit.

Une enveloppe de deux millions de dinars a, en outre, été consacrée au ministère de l’Education; la plupart des centres de vote étant aménagés dans des écoles. Une autre enveloppe de près de 7 millions de dinars a été allouée à l’Imprimerie officielle de la République tunisienne.

Il a, par ailleurs, relevé que “l’instance n’a eu recours au secteur privé qu’uniquement en ce qui concerne les fournitures bureautiques et les équipements informatiques avec un montant qui ne dépasse pas les 4 millions de dinars”, a indiqué El-Ouaer.

L’instance n’a épargné aucun effort pour réduire les coûts de cette élection, a indiqué el-Ouaer. Pour ce faire, elle a augmenté le nombre des centres de vote qui sont passés de 4500 à plus de 5000, tout en réduisant le nombre des bureaux qui sont passés respectivement de 11 000 bureaux à près 9000 bureaux de vote.