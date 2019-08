La capitale chinoise Pékin accueille, les 29 et 30 août, les travaux du 21e congrès de l’instance dirigeante du basket-ball mondial (FIBA), en présence des délégués de 156 fédérations nationales.

La Tunisie y est représentée par le président et le vice-président de la Fédération tunisienne de basket-ball, Ali Benzarti et Sofien Jeribi.

Les délégués de 156 fédérations nationales présentes au XXIe Congrès de la FIBA ont élu le Malien Hamane Niange comme nouveau président de la FIBA pour la période 2019-2023.

Hamane Niang, qui succède à Horacio Muratore au poste de président, a été élu à l’unanimité.

Il était vice-président de la FIBA et président de FIBA Afrique durant le cycle 2014-2019 et avait auparavant été président de la Fédération malienne de basket ball et ministre des Sports de son pays.

L’Allemand Ingo Weiss a été quant à lui réélu pour un second mandat comme trésorier de la FIBA.

Les représentants des fédérations nationales ont également élu les membres du Bureau central de la FIBA.