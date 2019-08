A l’initiative de l’IACE, le Salon régional de l’emploi à Gabès visant à augmenter l’employabilité des jeunes dans la région ouvrira ses portes jeudi 29 août 2019 à partir de 8h à l’hôtel l’Oasis dans le gouvernorat de Gabès.

Une dizaine d’entreprises actives dans plusieurs domaines et ayant des besoins en recrutement dans plusieurs spécialités seront présentes tout au long du salon. Elles entreront en contacts directs avec les étudiants de la région à la recherche d’un emploi.

Organisé en collaboration avec l’UTICA et l’ANETI, ce salon vise à améliorer l’employabilité des jeunes dans la région de Gabès dans le but de réduire sur le marché du travail l’écart entre l’offre et la demande à travers la création d’un point de contact favorable entre les demandeurs et les offreurs d’emplois.

A travers cette initiative, l’IACE veut également contribuer à réduire le chômage dans la région en mettant en œuvre des actions d’insertion socio-professionnelle et d’intégration dans le monde professionnel.

Le Salon de l’emploi à Gabès est la dernière étape du projet «Youth Entrepreneurs Program» (YEP), une initiative financée par Philip Morris International (PMI) et mis en œuvre par l’IACE. Ce projet vise aussi à réduire les écarts au niveau de la qualité de l’enseignement entre les différentes universités en Tunisie tout en fournissant l’accompagnant aux jeunes diplômés de ladite région dont l’âge est entre 22 et 35 ans et ce, à travers des sessions de formation et des cercles de débats touchant plusieurs domaines.

Aujourd’hui, un des facteurs indispensables pour assurer une relance de l’économie est le facteur humain qui se matérialise dans son réservoir de compétences dont elle dispose. Ce réservoir de compétences n’est autre que le produit que les universités tunisiennes mettent sur le marché de l’emploi.

Selon les chiffres de l’INS, le taux de chômage dans la région de Gabès est de 25,4%, le plus élevé par rapport à la moyenne nationale qui est de 15,4%. Le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur avoisine les 29%, selon les récentes statistiques de l’INS.

En effet, dans le cadre du projet « YEP », des formations et une série de débats portant sur plusieurs thématiques en relation avec l’emploi ont été organisées dans l’objectif de les sensibiliser par rapport aux opportunités qui existent dans la région autres que classiques. «Les opportunités qu’offre le secteur agricole dans la région de Gabès», «L’inadéquation entre l’offre et la demande sur le marché du travail de Gabès» et «Le tourisme alternatif à Gabès» sont parmi les thèmes abordés.

Un accompagnement aux étudiants dans la région de Gabès à travers plusieurs sessions de formation a été également fourni dans plusieurs domaines tels que le SOFT SKILLS, INSPIRE & IMPACT et TECHNICAL SKILLS qui sont destinées aux jeunes porteurs d’idées de projets et les nouveaux diplômes qui sont en train de chercher un travail.

Pour mémoire, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme PMI relatif à la responsabilité sociétale en Tunisie et visant l’amélioration de la situation économique et financière dans le pays.