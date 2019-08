27 215 opérations d’emplois ont été enregistrées au premier semestre de 2019 dont 25 385 opérations d’emploi dans des postes permanents, ce qui constitue une hausse de 7,2% par rapport à la même période de 2018.

Selon les indicateurs du marché de l’emploi de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), 9 885 opérations d’emploi au profit des cadres ont été enregistrées à la fin du mois de juin 2019.

D’après la même source, 59,5% des bénéficiaires des opérations d’emploi sont des femmes, environ 33% sont des diplômés du supérieur et 60% sont des stagiaires qui ont été intégrés à la fin de leur stage.

Les offres d’emploi ont aussi connu une hausse de 6,1% (59 553) par rapport au premier semestre de 2018, et ce essentiellement à l’Ariana et Monastir (+35%).

Ces offres ont connu une hausse notamment dans les secteurs du tourisme (+60,6%), des services administratifs (+16,7%) et du commerce (+14,1%).

A noter que le taux de chômage au deuxième trimestre de 2019 s’est situé à 15,3% (634,9 mille chômeurs).

Les taux de chômage les plus importants ont été enregistrés au Sud Ouest (24,8%) notamment à Gafsa, Tozeur et Kébili, au sud-est (22,2%) essentiellement à Gabès, Médenine et Tataouine, et au nord-ouest (20,3%) spécialement à Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana.