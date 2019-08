La 45ème édition du festival de la Mer Méditerranéenne de la Goulette se tiendra du 17 au 27 aout août 2019 a annoncé le comité d’organisation.

L’ouverture sera animée par la violoniste Yasmin Azaiez qui présentera son nouveau spectacle “African Jasmine” (17 août) et la clôture sera signée par l’artiste tunisien Mounir Troudi (27 août).

Pour les amoureux de la musique soufie, deux rendez-vous sont prévus avec les spectacles “Omra”(19 août) et “Nemdah al asyad” (22 août).

Parmi les spectacles programmés figurent aussi une soirée musicale animée par l’artiste Lobna Noomene et la troupe “hess” ainsi que des pièces théâtrales comme “Juif” de Hamadi Ouhaibi, “Makhlosnas Mankhalssouch” de Mohamed Ali Kalai et “les enfants perdus” d’Aymen Mejri.

Les monodrames seront aussi au programme avec “Lel Rjal Barka” de l’actrice Najwa Milad (24 août) et “Amour sous contrôle” de Moez Achouri (25 août).

La dernière production de l’artiste Moez Mrabet “Blood Moon” clôturera la série de pièces théâtrales le lundi 26 août 2019.