Dix nouveaux projets d’approvisionnement en eau potable, d’un coût de 6,765 millions de dinars, ont été annoncés, lors de la première session ordinaire de la délégation spéciale du conseil régional du gouvernorat de Sidi Bouzid, au titre de l’année 2019.

Il sera également procédé à la réhabilitation de 5 agglomérations, au profit de 21 706 habitants, pour un coût global de 13,6 millions de dinars.

Mohamed Sedki Bououne, gouverneur de la région, a souligné, à cette occasion, l’importance des décisions prises par le conseil ministériel, tenu mardi, et consacré à Sidi Bouzid.

Les 95 points retenus, couvrant différents secteurs, ont été traduits sous forme de décisions, après une série de réunions et de consultations entre les différentes parties concernées à Sidi Bouzid, a-t-il précisé.

Le Conseil régional a, par ailleurs, permis de passer en revue les principaux projets en cours de réalisation dans le domaine de l’eau, dont 18 projets destinés à l’approvisionnement des quartiers d’habitation. Le taux de réalisation varie entre 5 et 15% pour cinq projets et entre 60 et 100 % pour les treize autres.

Par ailleurs, sept projets de réhabilitation de quartiers sont en cours.

Des rapports ont été présentés, au cours de cette réunion, par les différentes commissions chargées de la planification, des finances, des questions foncières, de l’eau potable, de l’emploi et de l’éducation.