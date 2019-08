Le Conseil régional de la santé du gouvernorat de l’Ariana a annoncé une série pour promouvoir le secteur de la santé, dont la mise à niveau du Service d’urgence de l’hôpital régional Mahmoud Matri et l’aménagement et l’extension des services de radiologie et du laboratoire dudit hôpital.

Dans un communiqué publié samedi 3 août, le ministère de la Santé a indiqué qu’au terme de la réunion du Conseil tenue vendredi, il a été décidé de parachever les travaux d’aménagement et de maintenance du système de climatisation de la salle d’opération du service obstétrique de l’hôpital Mahmoud Matri, ainsi que la réalisation d’un nouveau service d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami, outre l’aménagement d’une salle blanche et l’accélération des travaux de la clôture du même hôpital.

A cet égard, des fonds seront alloués au centre de dialyse de l’hôpital local de la cité Ettadhamen, à l’aménagement des routes menant au dit hôpital et des services d’urgence, des consultations externes et des laboratoires, ainsi qu’à l’acquisition d’outils stérilisation dans les centres de santé de base dans le gouvernorat de l’Ariana.

Il a également été décidé de bâtir un centre de médecine scolaire et universitaire, la mise à disposition des fonds nécessaires pour la promotion des centres intermédiaires de la région au niveau des consultations privées, outre l’engagement pris pour l’exploitation des centres intermédiaires de Nkhilet et Jaafar et l’acquisition de matériel de médecine dentaire au niveau du centre de santé de base d’El Mnihla, au cours de l’année 2020.