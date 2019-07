La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie, publie ses indicateurs d’activité arrêtés au 30 juin 2019 qui font ressortir les éléments suivants :

Un produit net bancaire de 453 millions de dinars ;

Des dépôts de 11 632 millions de dinars ;

Des crédits nets de 10 870 millions de dinars.

Les indicateurs du premier semestre 2019 affichent de bonnes performances et une solidité résiliente. Cette croissance résulte de la stratégie de développement de la BIAT qui lui a permis de développer son parc clients et d’améliorer leur prise en charge grâce à des offres dédiées et une force commerciale structurée par marché. Ainsi, l’offre a été renforcée notamment par le lancement du paiement sans contact ou encore la consolidation du positionnement de la banque vis-à-vis du marché des tunisiens résidents à l’étranger.

Sa solidité financière, la pertinence de ses choix de développement et le placement de la satisfaction client au cœur de sa stratégie ont valu à la BIAT plusieurs récompenses de renommées internationales. Ainsi, Global Finance et EMEA Finance l’ont primée meilleure banque en Tunisie pour trois années consécutives saluant sa performance soutenue, la qualité de son offre, son dynamisme et l’expertise de ses équipes.

En 2019, une nouvelle consécration vient s’ajouter au palmarès de la BIAT avec l’obtention du prix de « Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie » décerné par Capital Finance International, référentiel mondial d’informations et d’analyses pertinentes sur les tendances et les réalisations dans la finance et l’économie. Ces reconnaissances mondiales appuient le bien fondé des orientations stratégiques de la BIAT et de la feuille de route qu’elle a mis en place depuis de nombreuses années et qui se base sur la bonne gouvernance, véritable pilier de sa prospérité.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 204 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.