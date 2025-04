La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie, publie ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2024 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 1 479,7 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 20 814,1 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12 806,9 millions de dinars ;

Un Résultat net de l’exercice de 357,8 millions de dinars ;

Un niveau de capitaux propres de 2 226,4 millions de dinars.

Au cours de l’année 2024, la BIAT a consolidé ses fondamentaux financiers.

Dans une volonté de reconnaissance envers ses actionnaires pour leur fidélité et leur confiance renouvelée, la BIAT a procédé en novembre 2024 à une opération d’augmentation de capital par incorporation de réserves, portant le capital social à 204 millions de dinars.

Proximité, écoute et accompagnement ont été au cœur de la stratégie de la BIAT durant l’année. Le déploiement de près de 50 agences nouveau concept a permis de renforcer la qualité de service et l’expérience client, en offrant des espaces plus modernes, conviviaux et orientés conseil et innovation digitale. Cette transformation du réseau d’agences de la banque traduit son engagement à se rapprocher davantage de ses clients, en leur proposant une relation personnalisée, fondée sur la proximité humaine.

Dans cette même dynamique, la BIAT a poursuivi sa transformation digitale avec le renforcement de sa solution MyBIAT retail et le lancement réussi de sa plateforme digitale MyBIAT Corporate qui marque une étape clé dans l’accompagnement des entreprises. Cette nouvelle solution digitale, intuitive et sécurisée, permet aux entreprises de gérer leurs opérations bancaires de manière simple et autonome, renforçant ainsi la relation de confiance et d’efficacité entre la banque et ses clients entreprises.

Par ailleurs, et dans le cadre de la stratégie nationale visant un développement inclusif et durable, la BIAT a apporté son soutien aux sociétés communautaires et a accompagné des initiatives à vocation sociale dans leur formation, leur structuration et leur développement.

La BIAT continue d’affirmer son rôle de banque citoyenne à travers son soutien à des projets d’envergure et à impact national. La banque a été très active dans la conduite de projets sociétaux dans divers secteurs clés tels que l’éducation, le patrimoine, les infrastructures ou encore la culture, contribuant ainsi à la dynamique de développement durable du pays.

L’année 2024 a d’ailleurs été marquée par de nombreuses distinctions internationales, parmi lesquelles :

Le titre de Meilleure Banque en Tunisie décerné par Euromoney,

Trois récompenses attribuées par Capital Finance International (CFI) : Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie, Meilleure Stratégie de Digitalisation en Afrique du Nord, et Contribution Exceptionnelle au Développement de la Jeunesse en Tunisie.

À travers les différents projets menés en 2024, la BIAT réaffirme sa position de partenaire de confiance, au service de ses clients particuliers et entreprises, tout en contribuant activement au développement d’une économie tunisienne inclusive, responsable et résolument tournée vers l’avenir.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à traveétatrs toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn