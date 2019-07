Un mémorandum d’entente vient d’être à Tunis entre le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et le ministre du palestinien du Développement social, Ahmed Majdalani, pour la promotion du partenariat entre les deux pays et l’échange des expertises dans les domaines de la défense sociale, la protection et l’intégration des porteurs de handicap.

En vertu de cet accord, la Tunisie contribuera au renforcement des capacités des compétences et cadres palestiniens à travers des sessions de formation et des workshops sur la défense sociale outre l’échange des expertises dans le domaine caritatif.

L’accord permettra de faire connaitre l’expérience tunisienne et les approches adoptées en matière de l’économie sociale et solidaire comme moyen de lutter contre l’emploi précaire et promouvoir l’inclusion sociale.

Il s’agit également de tirer profit de l’expérience palestinienne en matière de transferts de fonds et élaboration des taux de pauvreté pluridisciplinaires ainsi que l’autonomisation économique.

Le mémorandum d’entente, dont le suivi de la mise en œuvre sera assuré par une commission mixte, stipule également la réalisation de programmes communs avec la possibilité d’ajouter un troisième partenaire en matière de protection sociale.