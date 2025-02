“Le ministère des Affaires sociales a accompli des progrès significatifs dans l’élaboration du projet de révision du Code du travail“, a révélé vendredi le ministre Issam Lahmar.

Auditionné par la Commission parlementaire de la santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées, il a détaillé les principales avancées de cette réforme.

Selon lui, la révision du Code du travail introduit des principes favorisant le travail décent et renforce les sanctions pour les violations des conditions de santé et de sécurité au travail.

Elle vise également à s’adapter aux évolutions technologiques, notamment la réglementation du télétravail et propose des mécanismes plus flexibles pour équilibrer les intérêts des employés et des entreprises.

Un système automatisé de recouvrement des amendes pour les infractions en matière de santé et de sécurité au travail sera également mis en place.

Les priorités du ministère, a-t-il précisé, sont axées sur la promotion du travail décent, le renforcement de la couverture santé et sociale, et l’amélioration des conditions de vie des catégories vulnérables, notamment les personnes handicapées et les ménages à faibles revenus. Il a également souligné la nécessité de diversifier les sources de financement des fonds sociaux pour garantir leur pérennité.

En réponse aux questions des députés sur l’élimination des formes d’emploi précaire, le ministre a indiqué que le département collabore avec d’autres ministères pour élaborer un projet de loi visant à abolir la sous-traitance.

Il a tenu à signaler que le ministère révise actuellement la liste des maladies chroniques prises en charge par les fonds sociaux et examine les disparités entre les prestations des différentes caisses sociales.

Concernant la suspension du programme d’octroi de prêts par les fonds sociaux, Lahmar a expliqué que cette mesure est temporaire et fait partie d’une évaluation globale visant à renforcer l’efficacité et le rôle social de ces fonds. Il a assuré que les prêts reprendront dans quelques mois avec des critères plus précis.

Et le ministre d’ajouter : « le département envisage de mettre en place une stratégie de communication pour mieux interagir avec les acteurs sociaux et assurer une intervention mieux efficace ».