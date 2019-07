104 millions de dinars (MDT) ont été accordés à 47 PME (petites et moyennes entreprises) sur un total de 262 entreprises jusqu’à fin juin dernier, selon des données fournies, vendredi 12 juillet, par le comité ministériel de pilotage et de relance des PME.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère de l’Industrie et des PME, le secrétaire d’Etat chargé des PME, Habib Dabbabi, a appelé à accélérer l’examen des dossiers actuellement soumis à l’approbation de la commission, soulignant que son département est résolu à apporter plus d’appui aux PME qui, selon lui, représentent 95% du tissu industriel tunisien.

Une ligne de financement de 400 millions de dinars a été lancée, en 2018, pour soutenir la restructuration financière des petites et moyennes entreprises souffrant de difficultés financières, dont le nombre s’élève à plus de 600.

Ce programme, qui s’étale jusqu’à 2020 et dont le Comité de pilotage est présidé par le ministre de l’Industrie et des PME, prévoit également un mécanisme de crédits de participation pour la restructuration du capital et le renforcement des fonds propres, un mécanisme de crédits de refinancement des prêts de rééchelonnement bancaires et un système de garantie des financement octroyés.

Cette ligne de financement a été créée en vertu du décret gouvernemental n°324 du 29 mars 2018 et fixant les modalités et les conditions d’admission à cette ligne de dotation.