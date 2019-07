Le principal établissement financier africain, Guaranty Trust Bank plc (GTBank) a été nommé “Meilleure banque d’Afrique 2019“ par Euromoney à l’occasion de ses Awards for Excellence annuels, qui ont été décernés à Londres le 10 juillet 2019 au London Hilton Hotel de Park Lane.

GTBank a également été nommée “Meilleure banque du Nigéria“ pour la neuvième fois, ce qui est un record. Ces récompenses reflètent ainsi le fait que la banque est l’un des établissements financiers les mieux gérés du pays, avec un leadership solide et déterminé qui maintient l’activité dans un état permanent de réinvention et d’innovation.

Fondée il y a 50 ans, Euromoney est la principale publication consacrée à la croissance de la finance internationale. Les Awards for Excellence décernés par Euromoney sont des prix qui comptent pour les banques et les banquiers qui comptent.

Cette année, Euromoney a reçu près de 1 500 candidatures de banques dans le cadre de son programme de Prix qui comprend 20 récompenses mondiales, plus de 50 récompenses régionales et des récompenses nationales de «Meilleure banque» dans une centaine de pays.

Les Awards for Excellence du magazine rendent hommage aux meilleures banques à travers le monde en distinguant les établissements qui font preuve de leadership, d’innovation et de dynamisme sur les marchés où ils opèrent.

Euromoney sélectionne ses lauréats en combinant des données quantitatives et qualitatives pour honorer les établissements qui ont offert à leurs clients la plus haute qualité en termes de service, d’innovation et d’expertise.

Le facteur déterminant de l’émergence de GTBank en tant que “Meilleure banque d’Afrique“ et “Meilleure banque du Nigeria“ réside dans son engagement en faveur du numérique et dans la clarté de sa vision qui consiste à réinventer l’avenir des banques et du secteur bancaire.

Le Prix attribué par Euromoney souligne également la volonté de GTBank d’orienter l’avenir du secteur bancaire ainsi que sa stratégie cohérente à long terme, dirigée par une équipe de direction qui fuit la complaisance et maintient l’activité dans un état permanent d’innovation.

Commentant les Prix Euromoney décernés à la banque, Segun Agbaje, directeur général de GTBank, a déclaré : «Nous sommes ravis et fiers de remporter les Prix Euromoney de la Meilleure banque d’Afrique et de la Meilleure banque du Nigeria. Ces distinctions reflètent les progrès que nous réalisons pour fournir la meilleure expérience bancaire qui inclut tout ce que veulent nos clients dans le monde d’aujourd’hui et de demain. Ces deux Prix témoignent également de notre rôle majeur s’agissant de montrer la voie en matière de normes de gouvernance d’entreprise de classe mondiale, d’excellence dans la qualité du service et de l’innovation dans le secteur bancaire africain ».

Et Agbaje d’ajouter que «chez GTBank, nous sommes passionnés par l’idée de construire la banque de demain en nous appuyant sur le meilleur de la technologie pour ajouter réellement de la valeur dans la vie de nos clients, et ces deux récompenses signifient que le travail acharné et l’engagement de notre personnel, de notre direction et de notre conseil d’administration axés sur la réalisation de cet objectif ont été reconnus ».

GTBank a toujours joué un rôle de premier plan dans le secteur bancaire en Afrique. Considérée par les observateurs du secteur comme l’un des établissements financiers les mieux gérés dans tous les pays où elle a des filiales, GTBank sert de modèle au secteur des services financiers en raison de son ferme engagement en faveur de normes de gouvernance d’entreprise de classe mondiale, de l’excellence de ses services et de son innovation.

Communiqué