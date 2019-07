Les structures chargées de l’investissement à l’intérieur et à l’extérieur du pays doivent, impérativement, prendre connaissance de la loi horizontale pour l’amélioration du climat de l’investissement afin de faciliter la mise en application de ses mesures. C’est ce qu’a souligné, jeudi 11 juillet, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, qui intervenait lors d’une conférence de présentation de la loi aux représentants du secteur public concernés par l’investissement.

Ladhari a expliqué que cette nouvelle loi vise à simplifier les procédures et améliorer la gouvernance du système d’investissement, mais également à accélérer la numérisation, à réduire la bureaucratie administrative et à assurer un accompagnement adéquat aux jeunes promoteurs.

Il a réitéré le rôle que doit jouer l’administration pour consacrer la voie de réforme et regagner la confiance des investisseurs, car elle est le premier vis-à-vis des hommes d’affaires.

“L’accélération du rythme de l’investissement national et étranger constitue l’un des principaux défis actuels du pays, étant donné que l’investissement permet de booster l’emploi de jeunes et de renforcer la trésorerie de l’Etat, ce qui est en mesure de réduire l’endettement et d’améliorer les équilibres financiers du pays”, a-t-il dit.

Cette conférence, organisée à l’initiative dudit ministère en coopération avec l’Agence américaine de coopération internationale, a constitué une occasion pour présenter une exposition sur les principales mesures introduites dans la loi, surtout celles portant sur la simplification des procédures relatives au partenariat public-privé.